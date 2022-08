Viertes Nachbarschaftsfest vor dem Rathaus Schöneberg

Am Sonnabend steigt das Nachbarschaftsfest vor dem Schöneberger Rathaus. Es beteiligen sich so viele Organisationen, wie nie zuvor.

Berlin. Das vierte Nachbarschaftsfest in Schöneberg an diesem Sonnabend wird zugleich das größte überhaupt. Mit 83 Einrichtungen, Organisationen, Vereine sowie Abteilungen des Bezirksamts Tempelhof-Schöneberg beteiligen sich so viele wie nie zuvor. Von 12 bis 19 Uhr werden sie sich an Ständen vor dem Schöneberger Rathaus am John-F.-Kennedy-Platz präsentieren.

Mit dabei sind unter anderem das Technische Hilfswerk, der Verein Sisters, Quartier Bayerischer Platz, der Internationale Bund (IB) Berlin-Brandenburg, Mann-O-Meter, die Berliner Tafel und viele weitere.

Bezirksbürgermeister Oltmann (Grüne) eröffnet das Fest

„Auf dem kostenlosen Nachbarschaftsfest startet auch die #MachsMitUns-Roadshow des Berliner Senats, der gemeinsam mit dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg Interessierte vom Land Berlin als Arbeitgeber begeistern möchte“, kündigt das Bezirksamt in einer Mitteilung an. Am Infomobil gibt es Informationen über die unterschiedlichen Einstiegsmöglichkeiten in den öffentlichen Dienst.

Ergänzt wird das Straßenfest mit Angeboten für Kinder sowie Essensständen. Ab 12 Uhr erwarten die Besucherinnen und Besucher unter anderem die Auftritte der Leo Kestenberg Musikschule und der Kifrie Musiketage des Nachbarschaftsheims Schöneberg. „Zu den musikalischen Höhepunkten zählen auch die Auftritte des Schöneberger Rap-Duos Big Tiba & Chille, der Bolivianischen Folkloregruppe Bolivia Alma del Chacor und des Sonari Chors Berlin aus Tempelhof-Schöneberg“, teilt Tempelhof-Schönebergs Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann (Grüne). Oltmann eröffnet das Fest um 12.30 Uhr.

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Bezirksamts.