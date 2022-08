Abschnitt des Tempelhofer Damms wird gesperrt

Am Tempelhofer Damm entsteht ein neuer Radweg. Dafür und für die Fahrbahnsanierung wird die Straße in wechselnden Abschnitten gesperrt

Berlin. Für Autofahrer wird es auf dem Tempelhofer Damm in den kommenden Wochen eng: Das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg setzt dort die Arbeiten für den neuen geschützten Radweg fort und saniert in dem Zusammenhang an mehreren Stellen die Fahrbahn für den Kfz-Verkehr, was zu Sperrungen in wechselnden Abschnitten führt. Los geht es, wie das Bezirksamt am Dienstagnachmittag mitteilte, bereits am Mittwochmorgen ab 7 Uhr.

Dann startet die erste Bauphase im Abschnitt zwischen Alt-Tempelhof und Götzstraße, weshalb die Fahrbahn stadtauswärts von Alt-Tempelhof bis Albrechtstraße komplett für den Autoverkehr gesperrt wird. In die Gegenrichtung bleibt demnach eine Spur erhalten, Radfahrende können an der Baustelle über den vorhandenen Radweg vorbeifahren. Auch die Nachtbuslinie N6 könne „mittels Sicherheitsposten“, weiter auf der üblichen Strecke fahren, wie es heißt. Autofahrer sollen die Strecke über Alt-Tempelhof und Manteuffelstraße umfahren.

Bauarbeiten auf dem Tempelhofer Damm bis Ende Oktober

Der Verkehrsinformationszentrale Berlin zufolge soll der erste Bauabschnitt am Freitag abgeschlossen werden. Das gesamte Vorhaben, das die Strecke bis in Höhe des Tempelhofer Hafens umfasst, soll allerdings bis Ende Oktober dauern. In den nächsten Bauphasen folgen drei weitere Abschnitte: von Albrechtstraße bis Kaiserin-Augusta-Straße, dann von Kaiserin-Augusta-Straße bis Friedrich-Wilhelm-Straße und schließlich von Burgemeisterstraße bis Friedrich-Karl-Straße.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Geplant ist, zunächst die Fahrbahn stadtauswärts zu sanieren, danach ist die Fahrbahn stadteinwärts an der Reihe. Der neue Radweg soll in dem Zusammenhang markiert und auf noch fehlenden Abschnitten durch Poller geschützt werden. An dem Radweg, für den zahlreiche Parkplätze weggefallen sind, war Jahre lang geplant worden. Ende 2021 hatten schließlich die Bauarbeiten begonnen.