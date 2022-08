Tempelhof-Schöneberg übertragt BVV erstmals per Livestream

Die BVV am 31. August lässt sich nun auch per Livestream verfolgen. Schmierereien im BVV-Saal konnten entfernt werden.

Berlin. Die erste Bezirksverordnetenversammlung (BVV) nach der Sommerpause beginnt in Tempelhof-Schöneberg mit einer technischen Neuerung. Ab Mittwoch (31. August) werden die Sitzungen der Bezirkspolitiker live im Internet übertragen. Während BVV-Mitglieder im Rathaus Schöneberg zusammenkommen, können Interessierte auch von unterwegs oder zu Hause aus per Smartphone oder Laptop zuschauen. Wem das digitale Format nicht zusagt, der kann ab 17 Uhr im BVV-Saal im Rathaus Schöneberg daran teilnehmen.

Eine Corona-Maßnahme ist der Livestream nicht, wie BVV-Vorsteher Stefan Böltes (SPD) der Berliner Morgenpost im April berichtete. Es handele es sich um ein dauerhaftes zusätzliches Angebot, für das Geld in den Haushalt eingestellt worden war. Der Link zum Livestream wird auf der Internetseite des Bezirksamts bereitgestellt, die Sitzung wird über Youtube übertragen. Mit der Einführung der digitalen Sitzung ist Tempelhof-Schöneberg einer der letzten Berliner Bezirke. Gab es zunächst Vorbehalte unter einigen Bezirksverordneten, dauerte es im Anschluss einige Zeit, bis die technischen Voraussetzungen geschaffen werden konnten.

Unbekannte beschmierten Ende Juli den BVV-Saal

Ob sie während ihrer Redebeiträge gefilmt und somit im Internet zu sehen sein möchten, können die Bezirksverordneten allerdings selbst entscheiden. Diese Regelung ist in der Geschäftsordnung verankert worden. Die Sitzungen werden nicht aufgezeichnet und sind demnach nach Ende der BVV nicht mehr verfügbar.

Nach langen Corona-Monaten, in denen die BVV zum Einhalten der Abstandsregeln in die Sporthalle am Sachsendamm in Schöneberg verlegt werden musste, können Bezirkspolitiker und Besucher seit April dieses Jahres wieder im Rathaus tagen. Ein Vorfall Ende Juli hätte jedoch beinahe dazu geführt, dass die August-Sitzung erneut verlegt werden muss. Eine noch immer unbekannte Person hatte Rednerpult, Tische und Leinwand des BVV-Saals mit dem Satz „Gebt uns unsern alten Kaiser-Wilhelm-Platz wieder“ beschmiert.

Vorsteher Böltes hatte daraufhin angekündigt, die Sitzung verlegen zu wollen, sollten sich die Kritzeleien nicht entfernen lassen. Wegen des Denkmalschutzes mussten die Oberflächen zwar vorsichtig behandelt werden, das Geschmiere ließ sich aber restlos beseitigen.