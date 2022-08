Sebastian Krumbiegel gibt Konzert in der ufaFabrik

Der „Prinzen“-Sänger kommt mit seinem Soloprogramm in die ufaFabrik nach Tempelhof. Er singt, spielt Klavier, erzählt Geschichten.

Am 13. August ist Musiker Sebastian Krumbiegel in der ufaFabrik in Tempelhof zu erleben.

Konzert Sebastian Krumbiegel in der ufaFabrik zu Gast

Berlin. Mit seiner Band „Die Prinzen“ wurde Sebastian Krumbiegel vor allem in den 90er-Jahren berühmt. Die Band gibt es noch immer. Seit einigen Jahren ist der Musiker aber auch als Solokünstler unterwegs. Am 13. August gibt er ein Konzert auf der Freiluftbühne der ufaFabrik in Tempelhof. „Ein Mann, sein Klavier und Ihr“ heißt seine Show.

„Einer der berühmtesten deutschen Musiker“, wie ihn ufa ankündigt, fülle mit seinen Prinzen mühelos Arenen. Doch in der ufaFabrik will sich ein andere Krumbiegel präsentieren. Der Chansonier, der Pianist. In seinem zweistündigen Set wird Krumbiegel singen und spielen – bekanntes und unbekanntes. Aus der eigenen Feder und übernommen von Musikern wie Udo Lindenberg oder Rio Reiser. Und Krumbiegel wird erzählen. Denn seine Show hat er mit Geschichten aus dem Leben gespickt, zum Teil aus seinem eigenen.

Neben Konzerten geht Krumbiegel auch mit musikalischen Lesungen auf Tour. Für die kommenden Termine reist er unter anderem ins Berliner Umland. Am 2. September besucht er die Kulturfabrik in Fürstenwalde/Spree, am 11. September geht es nach Eberswalde.

ufaFabrik, Viktoriastraße 10-18, 12105 Tempelhof, alle Veranstaltungstermine in der ufaFabrik finden Sie hier