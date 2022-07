Nach Brand in Turnhalle: Schulsport bald wieder möglich

Vor knapp zwei Wochen hatten Unbekannte ein Feuer in der Turnhalle der Schule am Berlinickeplatz in Tempelhof gelegt.

Dieses Foto entstand kurz nach dem Brand in der Turnhalle am Berlinickeplatz. Fast alles fiel dem Feuer zum Opfer.

Berlin. Elf Tage nach dem Brandanschlag auf die Turnhalle der Schule am Berlinickeplatz in Tempelhof ist mehr über das Ausmaß des Feuers bekannt. Der Schaden ist laut Bezirksschulstadtrat Tobias Dollase (parteilos, für CDU) so groß, dass die Sanierungsarbeiten voraussichtlich bis Frühjahr oder sogar bis zum Sommer nächsten Jahres andauern werden. „Das Bezirksamt hat erste Renovierungsarbeiten in Auftrag gegeben“, so Dollase.

Es gebe jedoch auch gute Nachrichten. „Wir sind natürlich erleichtert, dass das Gebäude nicht abgerissen werden muss. Trotzdem ist ein immenser Schaden entstanden, den wir heute noch nicht beziffern können.“ Ersten Erkenntnissen nach waren Unbekannte am Sonntag, den 17. Juli, in das Erdgeschoss der Turnhalle eingebrochen und sollen dort ein Feuer gelegt haben.

Keine neuen Erkenntnisse zu den möglichen Tätern

Folglich wurden alle dort gelagerten Sportgeräte und Matten zerstört. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, sodass verhindert werden konnte, dass sich das Feuer auf das obere Geschoss ausbreitet. Die Halle könne voraussichtlich mit dem neuen Schuljahr wieder für den Schulsport genutzt werden, so Stadtrat Dollase, wenn auch nur die obere Etage. Einschränkungen wird es aber sowohl für den Schul- als auch den Vereinssport geben.

„Als zuständiger Schul- und Sportstadtrat macht es mich natürlich wütend, dass darüber hinaus die Schülerinnen und Schüler und Vereine die Leidtragenden sind, weil sie bis auf weiteres die Räumlichkeiten nicht zum Sportunterricht und Training nutzen können“, so Dollase.

Zum laufenden Ermittlungsverfahren über die mutmaßlichen Täter gebe es von der Polizei derzeit keine weiteren Erkenntnisse. Eine Zeugin sagte gegenüber der Polizei aus, sie habe beobachtet wie zwei Personen vom Gelände rannten, kurz nachdem sie den Rauch über der Sporthalle bemerkt hatte.