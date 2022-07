Berlin. „Tempelhof-Schöneberg hat ein Cello-Festival!“, verkündet das Bezirksamt. An drei Tagen im August steht das Streichinstrument – eines der größten übrigens – im Mittelpunkt mehrerer Konzerte. Zu hören sein wird es dabei nicht ausschließlich allein. Mal kommt es in Begleitung von Klavier, Akkordeon oder Bandoneon oder im Verbund von sieben Celli, im Musiktheater für Kinder und in einem Meisterkurs für Schüler und Studenten. Die Konzerte vom 18. bis 20. August finden an verschiedenen Orten statt.

Den Anfang macht am 18. August der Cello-Kurs der Leo-Kestenberg-Musikschule unter der Leitung von Felicitas Stephan. Zuhörer sind willkommen, wenn die Schülerinnen und Schüler ab 12 Uhr üben. Der Kurs findet in Alt-Mariendorf 43 in Mariendorf statt. Der Eintritt ist frei.

„deep strings“ im Rathaus Schöneberg

Am selben Tag geben die „deep strings“ im Willy-Brandt-Saal des Rathauses Schöneberg ein Konzert. Erlebt werden kann Cello-Jazz mit Gesang. Der Eintritt kostet 15 Euro. An selber Stelle wird am 19. August das „Quartetto Libertango“ zu hören sein. Auch hier ist Cellistin Felicitas Stephan dabei, diesmal aber nicht als Kursleiterin, sondern als Teil eines Ensembles. Stephan ist eigentlich in der Klassik zu Hause, hat in diesem Jahr jedoch ein Programm zusammengestellt, das sich dem Tango widmet.

Zu erleben ist sie um 20 Uhr gemeinsam mit dem finnischen Bandoneonspieler Petteri Waris, dem deutschen Kontrabassisten Uli Bär sowie der Akkordeonistin Heidi Luosujärvi, die ebenfalls aus Finnland stammt. Preis für das Konzert ist 15 Euro.

Kindermuseum unterm Dach präsentiert interaktives Kinderkonzert

Das Kindermuseum unterm Dach in Lichtenrade, Steinstraße 41, bietet am 19. August ein besonderes Kinderkonzert an. „Der Geigenbauer von Cremona“ ist ein interaktives Kinderkonzert mit Uli Bär, der die Geschichte erzählt und dazu singt. Am Cello wird Rafael Guevara zu hören sein. Der Eintritt ist kostenlos.

In besonderer Kulisse ist am 20. August ein Auftritt von „Cello Berlin“ zu verfolgen. In der Paul-Gerhardt-Kirche in der Wisbyer Straße 7 in Prenzlauer Berg werden Alte Musik, Pop und Klassik gespielt. Das Konzert beginnt um 11 Uhr, der Eintritt ist frei.

Das Duo Limic-Guevara beenden am 20. August das Cello-Festival. An Klavier und Cello werden Stücke aus der Klassik gespielt. Los geht es um 20 Uhr. Wer mithören will, sollte 15 Euro dabei haben.

Kartenreservierungen sind per E-Mail an karten@celloberlin.com möglich. Alle Informationen gibt es im Internet unter www.dezentrale-kulturarbeit.de/cello-berlin