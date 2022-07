Ordnungsamt setzt Schwerpunktkontrollen fort

Berlin. Zugeparkte Gehwege oder verstellte Blindenleitsysteme – das Ordnungsamt in Tempelhof-Schöneberg ist zu seiner nächsten Schwerpunktkontrolle ausgerückt. Diesmal konzentrieren sich die Mitarbeitenden – neben den Routinekontrollen – darauf, dass die Barrierefreiheit im öffentlichen Raum nicht durch Fahrzeuge genommen wird. Die Kontrollen finden bis zum Ende der Sommerferien statt, bevor dann wieder verstärkt auf Schulwegen kontrolliert wird.

Blockieren Fahrzeuge Gehwege und Blindenleitsysteme oder werden unberechtigterweise auf Parkplätzen abgestellt, die eigentlich für mobilitätseingeschränkte Menschen vorgesehen werden, wollen die Ordnungsamtsmitarbeiter sofort den Abschleppwagen beauftragen. Dieser begleitet die gesamte Aktion und muss nicht erst dazu gerufen werden, wie es bei den üblichen Kontrollen der Fall wäre.

Ein häufiges Problem sind auch Fahrzeuge, die im Bereich des abgesenkten Bordsteins abgestellt werden. Auch darauf will das Ordnungsamt verstärkt achten. Wo genau kontrolliert wird, gibt das Bezirksamt vorab nicht bekannt.

Ellenbeck (Grüne): „Falschparken ist kein Kavaliersdelikt“

Die Schwerpunktkontrollen sind in Abstimmung mit dem Beirat von und für Menschen mit Behinderung in Tempelhof-Schöneberg vorbereitet worden. „Als Rollstuhlnutzerin kenne ich das Problem: Wege sind oft versperrt und ich muss Umwege in Kauf nehmen. Aber auch für Menschen mit Kinderwagen, Rollatoren, für blinde Menschen und Menschen mit Seh- oder Gehbehinderungen bedeuten Autos vor abgesenkten Bordsteinen oder auf Gehwegen eine Barriere und oft genug auch eine echte Gefahr“, erklärt dazu Katja Daus, 1. Vorsitzende des Beirates.

Laut Bezirksverkehrsstadträtin Saskia Ellenbeck (Grüne) ist die Zugänglichkeit des öffentlichen Raums für alle ein zentrales Anliegen des Bezirksamtes. „Mit den zusätzlichen Kontrollen mit dem Abschleppwagen können wir effizient Verkehrsbehinderungen beseitigen. Damit wollen wir – neben dem unmittelbaren Effekt – auch dafür sensibilisieren, dass Falschparken kein Kavaliersdelikt ist, sondern andere massiv in ihrer Bewegungsfreiheit einschränkt“, so Ellenbeck.