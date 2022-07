Erster Abschnitt wird im Herbst zur Fahrradstraße

Ist die Handjerystraße in Friedenau erst mal eine Fahrradstraße haben Radfahrer Vorrang.

Berlin. Viel wurde in den vergangenen Monaten über das Für und Wider diskutiert: Im Herbst geht es nun in die Umsetzung, die Handjerystraße wird auf einem ersten Teilstück zur Fahrradstraße. Konkret bedeutet dies, dass das Teilstück zwischen Renee-Sintenis-Platz in Richtung Norden die entsprechende Beschilderung einer Fahrradstraße erhält.

„Das bekannte Fahrradstraßenschild mit ,Anlieger frei’, Tempo 30, die Vorfahrtsregelung für die Fahrradstraße wird angepasst und die Markierung für den Sicherheitsstreifen zum ruhenden Verkehr wird angebracht“, erklärt Bezirksverkehrsstadträtin Saskia Ellenbeck (Grüne) auf Nachfrage.

Handjerystraße: Parken dann nur noch einseitig möglich

Auch die Fußgängerüberwege werden markiert. „Parken wird dann überall nur noch einseitig möglich sein“, so Ellenbeck weiter. Dies geschehe auf den verschiedenen Abschnitten der Handjerystraße wechselseitig, um den Verkehr zu verlangsamen. Befürworten viele Anwohner die kommende Fahrradstraße hatte gerade der Fakt, dass viele der Parkplätze wegfallen, eine Bürgergruppe auf den Plan gerufen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In einer schriftlichen Mitteilung kritisieren sie außerdem die aus ihrer Sicht mangelhafte Bürgerbeteiligung. Die beiden vor kurzem durch den Bezirk Tempelhof-Schöneberg organisierten Informationsveranstaltungen – einmal digital und einmal in Form eines Rundganges – hätte ohne eine „breite Öffentlichkeit“ stattgefunden, beklagt die Gruppe in der Mitteilung.

Bürgergruppe befürchtet hohe Geschwindigkeiten

Weil die Teilnehmerzahl für den Vor-Ort-Termin begrenzt worden war, sei die Veranstaltung nicht für jeden zugänglich gewesen. „Fahrradaktivisten“ seien „überproportional vertreten“ gewesen, heißt es in der Mitteilung weiter. Mithilfe eines bei der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) von Tempelhof-Schöneberg eingereichten Einwohnerantrags wollen sie nun eine „faire Bürgerbeteiligung“ fordern.

Statt der durch den Bezirk angekündigten Verkehrsberuhigung für die Straße erhöhe eine Fahrradstraße das Grundtempo in der Handjerystraße, behauptet die Bürgergruppe weiter. „Freie Fahrt vor allem für E-Bikes, E-Roller und Radrowdys wird das Tempo erhöhen.“

Lesen Sie auch: Berlins Verkehrsprojekte lösen vielerorts Proteste aus