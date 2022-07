Unterkunft der „Hitzehilfe“ ist im Kiez angekommen

Obdachlose Menschen können sich in der Unterkunft in Schöneberg ausruhen. Am Mittwoch kam Berlins Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) zu Besuch.

Berlins Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke, Mitte) besuchte die Notunterkunft der Hitzehilfe am Mittwoch zusammen mit Matthias Steuckardt (CDU), Bezirkssozialstadtrat in Tempelhof-Schöneberg. Der Internationale Bund (IB), vertreten durch Geschäftsführerin Kerstin Ewert, betreibt die Unterkunft.

Berlin. Bereits am Morgen zeigte das Thermometer über 30 Grad Celsius an. Wie wichtig Angebote wie die neu eröffnete Unterkunft der Hitzehilfe in Schöneberg – betrieben durch den Internationalen Bund (IB) – an heißen Tagen sind, zeigte sich am Mittwoch. Schon kurz nach der Öffnung um zehn Uhr bezogen die ersten obdach- und wohnungslosen Menschen die 30 verfügbaren Betten der Unterkunft in der Kurmärkischen Straße 1-3, um sich vor den hohen Temperaturen zu schützen, zu duschen oder sich auszuruhen. Auch Berlins Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) besuchte die Unterkunft am Mittwoch.

Das Land Berlin fördert im Rahmen des Masterplans zur Bekämpfung von Obdach- und Wohnungslosigkeit Projekte wie die Hitzehilfe. Kipping versteht das Angebot als Test, um herauszufinden, was obdachlose Menschen im Sommer brauchen und erklärte, warum gerade Großstädte dabei in der Pflicht sind. „Städte, die dicht bebaut sind, speichern die Hitze noch mehr ab“, sagte Kipping. Menschen, die keine Wohnung haben, hätten bei Temperaturen wie den für Mittwoch angekündigten bis zu 40 Grad kaum Möglichkeiten, sich abzukühlen. „Und ein Hitzeschlag kann lebensgefährlich sein.“

Hitzehilfe Schöneberg: 60 bis 90 Menschen am Tag erwartet

In Schöneberg finden die Menschen nun in der Zeit von 10 bis 20 Uhr, also tagsüber, ganz konkrete Hilfe. 30 Betten stehen zum Ausruhen zur Verfügung, darunter ist ein reines Frauenzimmer. Über den Tag können aber weit mehr Menschen aufgenommen werden, die sich mit Wasser, Sonnenschutz oder einer Mahlzeit versorgen wollen, sagte Janette Werner, Regionalleiterin beim Internationalen Bund, die auch die Unterkunft mitbetreut.

„Wir rechnen mit 60 und 90 Menschen am Tag“, so Werner. An den ersten beiden Tagen nach der Eröffnung am Montag steige die Besucherzahl bereits. „Am Dienstag hatten wir etwa 30 Personen hier.“ Im Hinterhof finden sie Ruhe und Schatten in einem Garten, das Gemeinschaftszimmer bietet angenehm kühle Temperaturen und in der Küche bereiten Sozialarbeiter Suppe und kalten Tee zu.

Steuckardt (CDU): Hitzehilfe-Angebot kann den Kiez beruhigen

Tempelhof-Schönebergs Bezirkssozialstadtrat Matthias Steuckardt (CDU) ist davon überzeugt, dass das Angebot genau richtig ist und sogar den Kiez beruhigen kann. „Der Kurfürstenkiez ist ein besonderer Kiez. Er ist geprägt von Prostitution und Drogenkriminalität“, sagte Steuckardt. Darum sei die Eröffnung auch ein guter Tag für die Nachbarschaft.

Nicht nur für den Kiez ist das Angebot der Hitzehilfe neu, auch für den Internationalen Bund, wie Geschäftsführerin Kerstin Ewert sagte. „Wie wichtig ein Rückzugsort wie dieser ist, zeigen die Temperaturen heute“, sagte Ewert. Dabei ist das Haus in der Kurmärkischen Straße dem IB kein unbekanntes. Im vergangenen Winter betreute der soziale Träger bereits die dort erstmals eingerichtete Kältehilfe.

Hitzehilfe: Taskforce von Karuna seit 2020 unterwegs

Feststeht, dass diese sozialen Angebote an der Kurmärkischen Straße nicht verstetigt werden können. Der Bezirk plant dort in Kooperation mit der landeseigenen Gewobag den Bau eines Campus der Generationen. Wann dieser realisiert wird, ist derzeit jedoch unklar. Sozialstadtrat Steuckardt hofft deshalb, so lange wie möglich an diesem Ort Angebote für Bedürftige als Zwischennutzung unterbreiten zu können. Ob die Hitzehilfe im nächsten Jahr wieder im Bezirk angeboten werden kann, hänge auch von der Finanzierung ab. „Der Bedarf im Kiez ist auf jeden Fall da“, so Steuckardt.

Bis Ende August dieses Jahres ist im Rahmen der Hitzehilfe auch das Team „Drop out“ vom Verein Gangway in Mitte und Neukölln unterwegs und verteilt dort Getränke, Sonnenschutz und Lebensmittel. Ein ähnliches Angebot gibt es seit 2020 von Karuna. Ab einer Temperatur von 30 Grad Celsius ist zusätzlich der Karuna-Bus unterwegs. Darin können sich Menschen abkühlen. Die Karuna Taskforce ist unter 0157 80597870 zu erreichen.

Die Telefonnummer der Hitzehilfe: 0152 24132628