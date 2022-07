SPD fordert: „Nickelmannbrunnen nicht vergessen“

Unter dem U-Bahn-Viadukt am Nollendorfplatz gelegen, fristet der Nickelmannbrunnen ein eher trostloses Dasein. Die SPD will ihn aufwerten.

Berlin. Unter dem U-Bahn-Viadukt am Nollendorfplatz schlummert ein fast vergessener Schatz: Vergessen ist der Nickelmannbrunnen deshalb, weil er schon seit Jahrzehnten kein Wasser mehr führt. Initiativen, das zu ändern, gab es in den vergangenen Jahren bereits etliche. Der jüngste Vorstoß stammt von der SPD-Fraktion in Tempelhof-Schöneberg. Sie fordert in einem kürzlich durch die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) beschlossenen Antrag, den Brunnen zunächst durch Beleuchtung und eine Informationstafel aufzuwerten.

Der Brunnen friste „sicherlich die traurigste Existenz“ von allen unter Denkmalschutz stehenden Objekten im Bezirk, schreibt die SPD-Fraktion in ihrem Antrag. Das soll durch ein paar unterstützende Eingriffe geändert werden. Die Tafel soll historische Bilder und Fakten zu seiner Entstehung enthalten, wird in dem Antrag vorgeschlagen. Durch Beleuchtung soll der denkmalgeschützte Brunnen mehr zur Geltung kommen. Denn etwas versteckt gelegen, gehen die meisten Menschen eher achtlos an dem froschfingrigen Wassergeist – Nickelmann meint auch einen Wassermann – vorbei.

Nickelbrunnen wurde 1904 von Ernst Westphal geschaffen

Denn dass der 1904 durch den Bildhauer Ernst Westphal geschaffene Brunnen bald wieder Wasser führen wird, danach sieht es zunächst nicht aus. Den Grund dafür lieferte das Bezirksamt bereits vor zwei Jahren als Antwort auf eine schriftliche Anfrage des Grünen-Politikers und Mitglieds des Berliner Abgeordnetenhauses Sebastian Walter. Beim Nickelmannbrunnen handele es sich lediglich um ein Fragment des einstigen Schmuckgartens, den es auf dem Nollendorfplatz bis zum Zweiten Weltkrieg gab. Der Platz sei nach Kriegsende nicht wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückgebaut worden. Darum sei unklar, ob der Brunnen überhaupt Wasser führen könne.

Aus der Antwort geht auch hervor, dass die Untere Denkmalschutzbehörde des Bezirks den Brunnen für erhaltenswert halte. Eine fachgerechte Instandsetzung des Natursteinbeckens und der Brunnenfiguren werde begrüßt, „der Konservierung des vom Bildhauer Ernst Westphal geschaffenen Flussgottes und des Bassins mit Delfinen“ komme ein hoher Stellenwert zu, heißt es.