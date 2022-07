Schöneberg bekommt eine Notunterkunft der Hitzehilfe

Obdach- und wohnungslose Menschen finden in der Kurmärkischen Straße an heißen Tagen Abkühlung. Getränke und Duschen stehen bereit.

An heißen Sommertagen kommen viele an ihre Grenzen. Gerade Menschen auf der Straße sind der Hitze oft schutzlos ausgesetzt.

Berlin. Berlins Sommer können heiß sein. Auch in diesem Jahr überschritten die Temperaturen über Tage deutlich die 30-Grad-Marke. Obdachlose Menschen sind der Hitze oft hilflos ausgesetzt, weshalb der Berliner Senat in diesem Jahr ein neues Angebot der sogenannten „Hitzehilfe“ testet. Konkret wird in der kommenden Woche (18. Juli) in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Bund (IB) eine Notunterkunft eröffnet, die an heißen Tagen Möglichkeiten der Abkühlung bietet.

Die erste Sommer-Notunterkunft Berlins eröffnet in der Kurmärkischen Straße 1-3 in Schöneberg. Im vergangenen Winter hatte der IB dort bereits eine Notunterkunft im Rahmen der Kältehilfe mit 30 Plätzen betrieben. Auch die Sommer-Unterkunft bietet Platz für 30 obdach- oder wohnungslose Menschen gleichzeitig. Sie können sich dort duschen und ausruhen.

Kaum Zugang zu gekühlten Räumen

Bereitgehalten wird auch Sommerkleidung, Essen und Getränke, Sonnenschutz, Schlafsäcke sowie niedrigschwellige Beratungen durch Sozialarbeiter und ehrenamtliche Helfer. Der Senat stellt dafür rund 105.000 Euro bereit. Die Immobilie stellt der Bezirk Tempelhof-Schöneberg. Die Hitzehilfe wird bis zum 30. September angeboten.

Obdachlose Menschen zählen neben älteren und kranken Menschen zur vulnerablen Bevölkerungsgruppe. „Das Leben auf der Straße bietet wenig Möglichkeit zur Abkühlung und birgt das ständige Risiko der Dehydrierung“, erklärt ein Sprecher der Senatsverwaltung für Soziales. „Im Sommer gibt es weniger Rückzugsorte und kaum Zugang zu gekühlten Räumen.“

Im Hitze-Sommer 2018 starben 490 Menschen

Wie gefährlich hohe Temperaturen sein können, zeigen die Zahlen der Hitzetoten der vergangenen Jahre. „Nach Schätzungen führten die Hitzewellen der Jahre 2006, 2015 und 2018 in Berlin zu einer erhöhten Anzahl von Sterbefällen“, so der Sprecher. Bei der Hitzewelle im Sommer 2003 kamen in Deutschland nach Schätzungen 9600 Menschen ums Leben. „Allein im Sommer 2018 starben in Berlin geschätzt etwa 490 Menschen aufgrund von Hitzeeinwirkungen.“ Dabei werde die Zahl der obdach- oder wohnungslose Menschen jedoch nicht separat dokumentiert.

Die Senatsverwaltung für Soziales erhofft sich aus dem Modellprojekt der Hitzehilfe-Unterkunft wichtige Erkenntnisse über die Bedürfnisse von obdachlosen Menschen speziell in Sommermonaten. „Hierzu soll das Projekt täglich die Anzahl der Gäste sowie Tageshöchsttemperaturen dokumentieren. Weiterhin soll die Anzahl der durchgeführten Beratungen und, soweit bekannt, deren Ergebnisse erfasst werden“, sagt der Sprecher.

Helfer von Karuna verteilen Wasser an Obdachlose

Das ist aber nicht das einzige Projekt in Berlin, um Menschen auf der Straße an heißen Tagen Abkühlung zu verschaffen. Seit 2020 finanziert der Berliner Senat auch die Hitzehilfe des sozialen Trägers Karuna. Um Bedürftige vor Verbrennungen und Dehydrierung zu schützen, sind sogenannte Obdachlotsen und Obdachlotsinnen bei Temperaturen ab 30 Grad auf den Straßen unterwegs und verteilen Wasser, Sonnencreme und -hüte.

Ein ähnliches Angebot wie das des Internationalen Bundes unterbreitet auch die Evangelische Tabor-Gemeinde in Kreuzberg. An heißen Tagen wird die Kirche in der Taborstraße 17 zwei Mal in der Woche, Mittwoch und Sonnabendnachmittag, geöffnet. Auch hier stellt der Senat Geld zur Verfügung. Für die Menschen werden Getränke und Lebensmittel bereitgehalten.

Die Senatsverwaltung prüft derzeit weitere Hilfsangebote, etwa ob die bezirklich finanzierten Wohnungslosentagesstätten durch Ausweitung ihrer Öffnungszeiten sowie Bereitstellung von zusätzlichen Getränken und Sonnenschutzmitteln verstärkt in Maßnahmen des Hitzeschutzes eingebunden werden können. Gleiches gilt für Träger der Straßensozialarbeit.