Zum Lesbisch-schwulen Stadtfest in Schöneberg pilgern jedes Jahr Tausende Besucher in den Regenbogenkiez.

Motzstraßenfest Lesbisch-schwules Stadtfest am Wochenende in Schöneberg

Berlin. Bereits bei der zweiten Ausgabe des Lesbisch-schwulen Stadtfestes in Schöneberg waren 400.000 Besucher gekommen. 1994 war das, erinnert sich Gerhard Hoffmann, der seit Jahren Vorsitzender des organisierenden Vereins „Regenbogenfonds der schwulen Wirte“ ist. Seither pilgern jedes Mal aufs Neue Tausende Besucher aus unterschiedlichen Ländern auf 20.000 Quadratmetern in die Straßen rund um den Nollendorfplatz, um mit der homosexuellen und queeren Community Berlins zu feiern. Die 28. Ausgabe des auch als Motzstraßenfest bekannten Events findet am Sonnabend und Sonntag unter dem Motto „Gleiche Rechte für Ungleiche! Weltweit!“ statt. Es ist das erste Stadtfest nach zweijähriger coronabedingter Pause.

Hoffmann zählt selbst seit Jahren zu den Kultpersonen des Stadtfestes, das traditionell entlang der Motz-, Fugger-, Kalckreuth- und Eisenacher Straße aufgebaut wird. Der 76-Jährige betrieb vor mehr als 20 Jahren die schwul-lesbische Traditionskneipe „Anderes Ufer“, eine der ersten dieser Art in Berlin. Das Lokal nennt sich heute „Neues Ufer“. In seiner Promi-Talkshow thematisiert Hoffmann die politischen Absichten der schwul-lesbischen Community. In diesem Jahr liegt der Fokus auf der Devise „Gemeinsam gegen Gewalt und für Geschlechtergerechtigkeit“.

Auf Hoffmanns „wildem Sofa“ ins Gespräch kommen

Denn noch immer sehen sich queere Menschen gewalttätigen Angriffen ausgesetzt. Laut Hoffmann werde es so etwas immer geben. „Was sich ändert, ist die Wahrnehmung.“ Und so sei das Stadtfest vor Jahren auch entstanden. „Die Idee damals lautete: Ihr müsst mit den Menschen, die im Kiez wohnen, in Kontakt geraten. Und am besten macht man das mit einem Fest“, erklärt Hoffmann.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gerhard Hoffmann bittet bei seiner Polit-Talkshow „Das wilde Sofa“ seine Gäste wieder zum Gespräch.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Auch diesmal interviewt er dazu Menschen aus der Berliner Lokal-Prominenz. Gemeinsam mit der Vorständin der queeren Interessenvertretung der Bundeswehr, Anastasia Biefang, und Polizeioberkommissar Sebastian Stipp begrüßt er in diesem Jahr in seiner Show „Das wilde Sofa“ (Sonnabend ab 15.30 Uhr) die Gesellschafterin des Jüdischen Bildungswerks Lala Süsskind und die Imamin und Rechtsanwältin Seyran Ates.

Schirmherr Klaus Wowereit eröffnet am Sonnabend das Stadtfest

Hoffmann teilt dabei gern gegen Prominente aus, die durch intolerantes und zurückgewandtes Verhalten auffallen. „Ich hätte niemals gedacht, dass der Jürgen von der Lippe und die Elke Heidenreich derart töricht sind“, gibt Hoffmann einen Ausblick auf sein Programm. Beide hatten sich in der Vergangenheit kritisch über die Gendersprache geäußert.

Zur Eröffnung des Lesbisch-schwulen Stadtfestes am Sonnabend werden ab 16.25 Uhr Elisabeth Ziemer, ehemalige Bürgermeisterin von Schöneberg und Schirmfrau, und Klaus Wowereit, ehemals Berlins Regierender Bürgermeister und Schirmherr, erwartet. An beiden Tagen folgen etliche kulturelle Beiträge auf den insgesamt sechs Bühnen, das Programm geht bis in den späten Abend hinein. „Absoluter Höhepunkt“ am Ende des Stadtfests sei der Auftritt von „Die Kusinen“, sagt Hoffmann. „Da ist die Hölle los.“

Tempelhof-Schöneberg hisst am Donnerstag die Regenbogenflagge

Auf Europas größten schwul-lesbischen Stadtfest präsentieren sich traditionell auch viele Einrichtungen, Vereine und Parteien an Verkaufs- und Informationsständen. Kiez-Gastronomen laden zu Cocktails und Sekt ein und kredenzen den Besuchern ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot. Dass es derart viele Cafés, Bars und Restaurants sowie Szene-Shops im Regenbogenkiez gibt, zeugt für Hoffmann von der positiven Entwicklung des Viertels. „In den 70ern gab es da gar nichts, vielleicht zwei, drei Stricherkneipen“, sagt Hoffmann. Heute sei der Kiez sehr lebendig und gedeihe gut.

Anlässlich des Berliner Pride Month werden Vertreter des Regenbogenfonds und Tempelhof-Schönebergs Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann (Grüne) am Donnerstag die Regenbogenflagge vor dem Rathaus Schöneberg hissen. Mit der Flaggenhissung um 13 Uhr soll ein Zeichen für Toleranz und Vielfalt gesetzt werden.

28. Lesbisch-schwules Stadtfest, Motzstraße u.a. in Schöneberg, 16. + 17. Juli, je ab 11 Uhr, Programm unter www.stadtfest.berlin