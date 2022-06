Parkläufer sind jetzt auch Volkspark Mariendorf unterwegs

Die Testphase läuft zunächst bis 6. Juli. In etlichen bezirklichen Parks sind die pädagogisch geschulten Teams bereits unterwegs.

Berlin. Der Volkspark Mariendorf wird seit Kurzem durch sogenannte Parkläufer betreut. Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg weitet das Projekt zum Parkmanagent somit aus. Die Parkläufer – zu erkennen an der grünen Kleidung – sollen zwischen Besuchern vermitteln und bei Bedarf Konflikte befrieden, erläutert das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg in einer Mitteilung. Zunächst läuft eine Testphase bis zum 6. Juli.

Die Grünanlagen Nelly-Sachs-Park, Heinrich-von-Kleist-Park, Alice-Salomon-Park, Kurt-Hiller-Park, Innsbrucker Platz, Friedhof Eisackstraße, Cheruskerpark sowie der Bereich um die Apostel-Paulus-Kirche werden bereits durch Parkläufer betreut. Dort seien die Mitarbeitenden gut angenommen worden, heißt es. Zuletzt waren Cheruskerpark und Innsbrucker Platz hinzugekommen.

Als Treffpunkt wird an der Prühßstraße ein Container aufgestellt

Die Parkläufer werden überall dort eingesetzt, wo es verstärkt zu Verstößen und Konflikten kommt. „Gleichzeitig versteht sich das Parkmanagement als eine Schnittstelle zwischen den Parkbesuchenden, den Anwohnenden und der Verwaltung“, so das Bezirksamt. Als Vermittler ist das Personal deshalb pädagogisch geschult, analysiert, an welchen Orten und zwischen wem es häufig zu Konflikten kommt. Das können Umweltverschmutzer oder Unruhestifter sein.

Im Volkspark Mariendorf sind die Parkläufer nun jeden Tag anzutreffen. Sonntag bis Donnerstag von 11.30 bis 21.30 Uhr, Freitag und Sonnabend von 13.30 bis 23.30 Uhr. Zusätzlich wird am Eingang an der Prühßstraße ein Container aufgestellt, an dem Bürger die Parkläufer antreffen.