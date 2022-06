Tausch- und Verschenkemarkt in Friedenau

Am 4. Juni findet ein Tausch- und Verschenkemarkt auf dem Dürerplatz in Friedenau statt. (Symbolfoto)

Berlin. Am Sonnabend (4. Juni) bietet sich die Gelegenheit, einmal alles auszumisten, was keine Verwendung mehr hat. Auf dem Dürerplatz in Friedenau findet in der Zeit von 8 bis 13 Uhr zunächst ein Tausch- und Verschenkemarkt statt. Kombiniert wird die Aktion mit einem Sperrmülltag.

Der Markt wird in der Cranach- Ecke Begasstraße zu finden sein. Hausrat und Krimskrams können dort gegeneinander getauscht oder auch einfach verschenkt werden. In der angegebenen Zeit können Berliner auch Sperrmüll dorthin bringen. Die Berliner Stadtreinigung (BSR) nimmt Hausrat von dort aus kostenlos mit. Auch was bis zum Ende des Marktes keinen Interessenten gefunden hat, transportiert die BSR ab.

Der organisierende Bezirk Tempelhof-Schöneberg bittet jedoch darum, Sperrmüll und Hausrat nur in haushaltsüblichen Mengen abzugeben. Folgende Dinge können mitgebracht werden: Möbel, Teppiche, Matratzen, Schrott, Kunststoffteile, Elektrogeräte und Alttextilien. Nicht angenommen werden Abfälle wie Bauschutt, Grünschnitt, Gussbadewannen, Autoreifen und -batterien sowie Schadstoffe wie Farben und Lacke.