„Kindermuseum unterm Dach“ feiert ersten Geburtstag

Die Ausstellung „Iss dich schlau! Von Apfel bis Zimt“ in der Alten Mälzerei in Lichtenrade ist das Kernstück des Kindermuseums.

Berlin. Vor einem Jahr konnte das Kindermuseum unterm Dach der Alten Mälzerei in Lichtenrade Eröffnung feiern. Ein Jahr, in dem Kinder dort wichtige Details zu Lebensmitteln, ihren Inhaltsstoffen und der Frage erfahren haben: Ist das gesund oder ungesund? Nun feiert das Museum in der Steinstraße seinen ersten Geburtstag. Vom 7. bis 12. Juni gibt es ein besonderes Jubiläumsprogramm bestehend aus Kreativangeboten. Gezeigt wird außerdem das Schattentheater „Das Rübchen“. Das Programm ist kostenlos.

Die Sonderausstellung „Ich bin Meer!“ thematisiert das Ökosystem Meer.

Foto: André Wagenzik

Innerhalb des ersten Jahres hat die Dauerausstellung „Iss dich schlau! Von Apfel bis Zimt!“, die von gesunder und nachhaltiger Ernährung erzählt, bereits Zuwachs bekommen. Mit der Sonderausstellung „Ich bin Meer!“ bietet das Museum zusätzlich Einblicke in das Ökosystem Meer und Informationen dazu, wie man es am besten schützt. Angeboten wird zudem Kurse zum Basteln, Yoga, Kochen und Theater.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kindermuseum unterm Dach setzt auf partizipatives Konzept

An jedem geöffneten Tag besucht mindestens eine Schulklasse das Museum. Leiterin Christina Scholz verbucht das erste Jahr also durchaus als Erfolg. „Mit unseren Angeboten knüpfen wir an den Erfahrungswelten von Kindern an, kommen ins Gespräch und ermutigen, sich zu beteiligen. So entsteht eine gemeinschaftliche Atmosphäre, in der man die Welt der Ernährung neu entdecken und gestalten kann“, so Scholz. Das Besondere an dem Museum liege also in dem partizipativen Konzept.

Zum Programm: Am 7., 8., 10. und 11. Juni: 15.30 und 16:30 Uhr Schattentheater „Das Rübchen“, Theaterstück ab drei Jahren, Spieldauer circa 25 Minuten; am 9. Juni: 14 bis 17 Uhr Bunte Bastelaktion; am 12. Juni: 13 bis 17 Uhr Mitmachaktionen in den Ausstellungen

Alte Mälzerei: Bezirk bespielt Großteil der Flächen

Das Kindermuseum unterm Dach hat seit Juni 2021 in der Alten Mälzerei geöffnet und befindet sich im fünften Stock der vollends sanierten ehemaligen Fabrik. Die UTB Projektmanagement GmbH hatte sich dem Großprojekt angenommen, aus der einstigen Produktionsstätte von Braumalz einen Kultur- und Begegnungsort direkt am S-Bahnhof Lichtenrade zu machen.

Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg hat dabei einen Großteil der Flächen für sich angemietet. So vereint er nun das Museum, die Stadtteilbibliothek Lichtenrade, die Leo Kestenberg Musikschule sowie die Volkshochschule an einem Standort. 17,7 Millionen Euro steckte die UTB in die Sanierung des Backsteinbaus. Im Erdgeschoss konnte zudem im Mai eine Suppenküche eröffnen.

Die Mälzerei ist dabei nur ein einziger Baustein eines völlig neuen Quartiers, das die UTB in Lichtenrade errichten will. Neben Wohnungen sollen eine Kita, Gastronomie und Einkaufsmöglichkeiten rund um die Mälzerei entstehen. Informationen zum Lichtenrader Revier finden Sie hier.

Kindermuseum unterm Dach, Alte Mälzerei Lichtenrade, Empfang und Eingang 5. OG, Steinstraße 41, 12307 Berlin-Lichtenrade, geöffnet für Schulklassen Montag bis Freitag 9 bis 14 Uhr, für Familien Montag bis Freitag 14 bis 18 Uhr,