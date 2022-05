BVV: CDU-Fraktion fordert Bodycams für Ordnungsamt

Der Vorschlag soll am Mittwoch in der BVV Tempelhof-Schöneberg diskutiert werden. SPD und Grüne fordern einen bezirkseigenen Abschleppwagen.

Berlin. Am Mittwoch (18. Mai, 17 Uhr) tritt die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) von Tempelhof-Schöneberg zu ihrer Mai-Sitzung zusammen. Diskutiert werden soll unter anderem ein Antrag der CDU-Fraktion, der fordert, die Mitarbeitenden des Ordnungsamts mit Bodycams auszustatten. In Berlin werden diese kleinen, am Körper getragenen Kameras bei Polizei und Feuerwehr eingesetzt.

Laut CDU-Antrag sollen Außendienstmitarbeiter im Rahmen eines Pilotprojekts mit Bodycams ausgerüstet werden. „Leider werden die Ordnungsamtskräfte häufig zur Projektionsfläche für Frust und Aggressionen. Der Mensch hinter der Uniform wird in solchen Fällen nicht gesehen“, heißt es in dem Antrag. Mithilfe der Kameras sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Angriffe auf die eigene Person besser dokumentieren können und „wenn möglich, sogar durch die Ankündigung von Videoaufzeichnung abwenden können“.

SPD und Grünen wollen konsequenter gegen Falschparker vorgehen

Ein gemeinsamer Antrag von SPD und Grünen fordert, einen bezirkseigenen Abschleppwagen anzuschaffen, um konsequenter gegen Falschparker vorzugehen. Weil die beauftragten Abschleppdienste häufig an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen würden, soll durch das Bezirksamt geprüft werden, ob ein eigener Wagen angeschafft, geleast oder gemietet werden kann.

„Zu prüfen wäre also, inwiefern der Betrieb eines bezirkseigenen Abschleppfahrzeuges hier Entlastung bringen könnte“, teilt Bertram von Boxberg (Grüne) in einer Mitteilung mit. Zugeparkte Geh- und Fahrradwege und widerrechtlich an Kreuzungen abgestellte Fahrzeuge würden Fußgänger und Fahrradfahrer in erheblichem Maß beeinträchtigen.

Besucher können an der BVV-Sitzung am Mittwoch teilnehmen. Gäste werden dazu in den BVV-Saal im Rathaus Schönberg, John-F.-Kennedy-Platz, gebeten. Dorthin wird die Sitzung live aus dem Willy-Brandt-Saal übertragen. Die Trennung von Bezirksverordneten und Publikum ist eine Corona-Schutzmaßnahme des Bezirks. Die gesamte Tagesordnung mit allen Anträgen finden Sie hier.