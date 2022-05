Erreicht werden soll, dass beispielsweise der Einbau von Aufzügen in Milieuschutzgebieten nicht grundsätzlich abgelehnt wird, so wie es bisher Praxis in Tempelhof-Schöneberg ist.

In Milieuschutzgebieten sind nachträgliche Anbauten an Wohnhäusern in der Regel nicht gestattet. Ein Antrag der CDU will Abhilfe schaffen.