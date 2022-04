Platz der Luftbrücke: Neue Details zur Umgestaltung

Berlin. Der Platz der Luftbrücke soll laut Plänen des Landes Berlin mehr zu einem Platz mit Aufenthaltsqualität werden. Bislang fungiert er – vom Luftbrückendenkmal und seiner historischen Bedeutung mal abgesehen – hauptsächlich als Verkehrsknoten, verbindet die Bezirke Tempelhof und Kreuzberg. Die für die Projektsteuerung zuständige Grün Berlin Stiftung stellte am Mittwochabend in einer Videokonferenz neue Details zur geplanten Umgestaltung vor. Berliner hatten in Dialogwerkstätten bei den Planungen mitreden können und konnten auch diesmal wieder Anregungen geben.

Die Gesamtkosten für den Umbau sollen insgesamt 15 Millionen Euro betragen, wie Grün Berlin am Mittwoch verkündete. Ende 2023 soll mit dem Bau des westlichen Bereichs begonnen werden.

Manfred-von-Richthofen-Straße bekommt neue Aufteilung

Das Gesamtprojekt Platz der Luftbrücke lässt sich in fünf Bereiche unterteilen: Da wäre das Luftbrückendenkmal sowie der Ehrenhof an der Ostseite des Tempelhofer Damms zum einen. Zum anderen sind da die beiden Plätze nördlich (Piazza) sowie südlich (Quartiersplatz) der Manfred-von-Richthofen-Straße und die Manfred-von-Richthofen-Straße selbst.

Wie Sebastian Rübenacker, Projektmanager bei Grün Berlin, am Mittwoch betonte, solle der Charakter einer Geschäftsstraße erhalten bleiben. Die wohl größte Veränderung betrifft die Platzverteilung: „Der nördliche Teil der Straße bekommt eine neue Aufteilung“, so Rübenacker. Die Gehwege werden auf mindestens fünf Meter verbreitert, um mehr Platz zum Flanieren und für die Gastronomie zu bieten.

Beidseitiger Fahrradweg in der Manfred-von-Richthofen-Straße

Dazu finden Fahrradfahrer auf dem nördlichen Teil der Straße beidseitig Radwege vor. Für Autofahrer gilt Tempo 30. Damit sich Verkehrsteilnehmer auch daran halten, wird im Kreuzungsbereich von Manfred-von-Richthofen-Straße und Tempelhofer Damm eine Verkehrsinsel gebaut. In regelmäßigen Abständen werden Lieferzonen eingerichtet. Aufgrund der neuen Aufteilung der Manfred-von-Richthofen-Straße müssen auch einige Bäume gefällt werden, die jedoch durch Neupflanzungen ersetzt werden.

Der Platz der Luftbrücke verbindet die Bezirke Kreuzberg und Tempelhof.

Foto: Babette Ackermann Reiche / bm infografik

Erste Details zur Umgestaltung stellte Grün Berlin bereits vor zwei Jahren vor. Zentraler Bestandteil war damals bereits der sogenannte Quartiersplatz, der sich zwischen Manfred-von-Richthofen-Straße, Kaiserkorso und Tempelhofer Damm befindet. Die Parkplätze, die es dort heute gibt, fallen mit dem Umbau weg. Wie das Planungsbüro Bruun & Möllers mitteilte, gibt es nach einer Diskussionsrunde mit Bürgern nun konkrete Vorstellungen zur Gestaltung des Platzes.

Quartiersplatz mit Sitzgelegenheiten

Zentral gelegen ist eine Multifunktionsfläche mit großen Steinen als Sitzgelegenheit sowie Freifläche zum Spielen. Sitzgelegenheiten sind unter schattenspendenden Bäumen zu finden. Ein grüner Rahmen aus Sträuchern soll nicht nur dekorativ wirken, sondern auch positiv auf das Stadtklima wirken. Hier zeigt sich auch, dass viel Planung in das Regenwassermanagement investiert wurde. Angelegt werden Sickermulden, Flächen werden entsiegelt, um mehr Regenwasser aufzunehmen.

Auch bei dieser Informationsveranstaltung konnten die Teilnehmenden in Frage- und Austauschrunden Hinweise hinterlassen. Themen waren diesmal unter anderem der Wegfall der Parkplätze, die Radwege sowie der Pflanzen- und Tierschutz.

Informationsveranstaltung zum Gartendenkmal geplant

Nicht Inhalt der Veranstaltung am Mittwoch waren das Gartendenkmal mit dem bekannten Luftbrückendenkmal – das zum Erinnerungssymbol der sowjetischen Blockade wurde –, der Ehrenhof sowie die Piazza. Sie sollen Thema einer separaten Gesprächsrunde sein. Erste Details dazu hatte Grün Berlin bei einer Informationsveranstaltung 2020 vorgestellt.

Die Dokumentation der Planungen veröffentlicht die Grün Berlin Stiftung auf ihrer Internetseite.