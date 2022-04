Ordnungsamt kontrolliert gezielt Falschparker in Lieferzonen

Bezirkliches Ordnungsamt kontrollierte am Dienstagmorgen in Schöneberg. Begonnen wurde in der Akazienstraße.

Bei den Schwerpunktaktionen wird das Ordnungsamt den ganzen Tag durch einen Abschleppdienst begleitet. Am Dienstagmorgen erwischte es dieses Fahrzeug an der Akazienstraße.

Berlin. Kurz nach acht Uhr am Dienstagmorgen hob der Abschleppdienst das erste Auto in den Luft. Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg setzte seine Schwerpunktkontrollen an der Akazienstraße in Schöneberg fort. Seit ein paar Wochen schon konzentrieren sich die Ordnungsamtsmitarbeiter auf Falschparker in Lieferzonen. Das Besondere: Ein Abschleppfahrzeug ist über mehrere Stunden mit den Mitarbeitenden unterwegs und muss nicht für jeden Fall erst gerufen werden. Abschleppen und umsetzen geht so deutlich schneller.

An der Akazien- Ecke Vorbergstraße findet der Abschleppdienst gleich drei Falschparker vor. Zwei Autos hatten sich in die Lade- und Lieferzone gestellt. Da auch nach einer gewissen Kulanzzeit kein Fahrer auftauchte, wurde umgesetzt. Das bedeutet, die Fahrzeuge werden aus den Lieferzonen gehoben und in Parklücken transportiert, in denen das Parken gestattet ist. Auch ein sogenannter „Eckenparker“ wurde durch den Abschlepper abtransportiert.

Bezirk will mehr Lieferzonen an Geschäftsstraße einführen

In den vergangenen zwei Jahren habe der Bezirk immer mehr solcher Lieferzonen ausgewiesen, erklärte Ordnungsamtsstadträtin Saskia Ellenbeck (Grüne) am Dienstagmorgen. „Auf diesen Plätzen ist das Halten mit dem Fahrzeug für ausschließlich für das Be- und Entladen gestattet.“ Der Bezirk brauche an allen Geschäftsstraßen solche Zonen, so Ellenbeck. Denn so müssten Lieferanten nicht in zweiter Reihe halten und gefährdeten Fahrradfahrer und andere Verkehrsteilnehmer nicht.

In den vergangenen drei Wochen waren die Ordnungsamtsmitarbeiter im gesamten Bezirk unterwegs, um gezielt Falschparker in Lieferzonen umzusetzen. Das betraf 300 Fahrzeuge. Hinzu kamen Hunderte Ordnungswidrigkeitsanzeigen. In den Wochen zuvor gab es ähnliche Schwerpunktkontrollen an Schulen und Kitas.

Es sei ein „Unding“, den Geschäftstreibenden die Möglichkeit zu nehmen ihre Waren zu entladen, sagte Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann (Grüne). Durch solche gezielten und nach außen offen kommunizierten Aktionen wolle der Bezirk eine Verhaltensänderungen bei den Fahrern herbeiführen. Geschäftstreibende würden so in ihren täglichen Abläufen weniger behindert.