Frauenbeirat sucht Verstärkung

Berlin. Seit 2021 hat Tempelhof-Schöneberg einen Frauenbeirat. Seither machen die Vertreterinnen Politik von Frauen für Frauen. Nun sucht das Team Verstärkung und nimmt Bewerbungen entgegen.

Derzeit besteht der Beirat aus neun Frauen. Gesucht wird nun eine weitere, die sich mit dem Bereich Gleichstellung beschäftigen möchte. „Der Beirat trifft sich alle zwei Monate, wobei es verschiedene Arbeitsgruppen gibt, die sich zwischen den Sitzungen intensiver mit verschiedenen Schwerpunkten beschäftigen“, erklärt der Frauenbeirat. Pro Sitzung wird eine Pauschale von 20 Euro gezahlt.

Frauenbeirat: Bewerbungen sind bis zum 20. Mai möglich

Zentrale Themen, mit denen sich der Beirat beschäftigt, sind die Situation von öffentlichen Toiletten im Land, die Finanzierung von Frauenprojekten und Unterstützungsangeboten für Sexarbeitende, die Situation von Schülerinnen und Schülern in der Corona-Pandemie sowie die Situation von obdachlosen Frauen.

Bei Interesse sind Bewerbungen möglich, bis zum 20. Mai per Mail an gleichstellungsbuero@ba-ts.berlin.de oder per Post an Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Julia Selge, John-F.-Kennedy Platz, 10825 Berlin.

In der Bewerbung sollte erklärt werden, warum die Interessentin im Frauenbeirat mitwirken will und welche Erfahrungen sie in Bezug auf das Thema Gleichstellung mitbringen kann.