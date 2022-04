Rathaus Schöneberg muss dringend saniert werden

Seit Jahren wird am Rathaus Schöneberg gebaut und repariert. Insgesamt werden 90 Millionen Euro benötigt, um es zu sanieren.

Eines der wichtigsten Zeugnisse der Berliner Geschichte des 20. Jahrhunderts ist marode. Beim Rathaus Schöneberg habe sich ein „extremer Sanierungsstau aufgebaut“, sagte Tempelhof-Schönebergs Bürgermeister Jörn Oltmann (Grüne) am Mittwoch im Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses, wo es um die Finanzen der Bezirke im nächsten Doppelhaushalt für 2022/23 ging.

Oltmann bezifferte die voraussichtlichen Kosten mit 90 Millionen Euro, die in der nächsten Investitionsplanung des Landes unbedingt berücksichtigt werden müssten. „Wir müssen diesen wichtigen Ort der Westberliner Geschichte in den nächsten zehn Jahren saniert bekommen“, so der Bürgermeister.

Das Rathaus Schöneberg war zu Zeiten der Teilung der Sitz des (West-) Berliner Senats und des Abgeordnetenhauses. Unter anderem regierten hier Willy Brandt und Richard von Weizsäcker die Mauerstadt. 1963 sprach US-Präsident John F- Kennedy hier mit „Ich bin ein Berliner“ sein berühmtes Solidaritäts-Bekenntnis für den freien Westen der Stadt. „Das darf man nicht vor die Hunde gehen lassen“, sagte Oltmann.

US-Präsident John F. Kennedy am 26.06.1963 bei seiner historischen Rede vor dem Rathaus Schöneberg.

Foto: dpa Fotografen / dpa

Seit Jahren wird am Rathaus Schöneberg immer wieder gebaut und repariert. 2019 war man aber noch von Gesamtkosten von 43 Millionen für die Sanierung des Denkmals ausgegangen. Derzeit würden im Rathaus große Teile des Geldes für die bauliche Unterhaltung der Bezirksimmobilien eingesetzt, berichtete Oltmann. Deswegen hingen dort auch an vielen Stellen Kabel aus Decken und Wänden. Die würden nicht geschlossen, weil man ja irgendwann weiter daran arbeiten wolle.