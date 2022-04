CDU-Abgeordnete sammeln Spenden für die Ukraine

Zerstörung so weit das Auge reicht. Die Menschen in der Ukraine leiden unter den Kriegshandlungen.

Berlin. CDU-Mitglieder aus Tempelhof-Schöneberg und das Marienfelder Unternehmen „profine“ haben sich zusammengeschlossen, um Sachspenden für die Menschen in der Ukraine zu sammeln. Inzwischen befindet sich die erste Lieferung mit Lebensmitteln, Schlafsäcken und Medizin auf dem Weg in das von russischen und ukrainischen Truppen hart umkämpfte Land. Und die neu gefundenen Partner wollen weitermachen – denn die Lage in vielen ukrainischen Ortschaften spitzt sich weiter zu, ein Kriegsende ist nicht in Sicht.

Am Wochenende erst erschütterten die Bilder der zerstörten Stadt Butscha die Welt. Doch auch in anderen ukrainischen Städten setzt Russland das Töten weiter fort. „Das Leid der Menschen in der Ukraine ist furchtbar und bewegt viele Menschen in Deutschland. Ich war überwältigt von der Hilfsbereitschaft, die auf unseren Spendenaufruf folgte“, so CDU-Bundestagsabgeordneter Jan-Marco Luczak. Gemeinsam mit seinen Parteikollegen Hagen Kliem, Scott Körber und Roman Simon organisiert er die Spendensammlung.

Marienfelder Unternehmen transportiert Spenden in die Ukraine

Das Unternehmen profine hilft dabei, die Güter zu verladen und in die Ukraine zu transportieren – der Hersteller für Fenster und Türen betreibt einen Produktionsstandort in der Ukraine. Um alle Beteiligten zu schützen, so Luczak, solle nicht bekannt werden, wohin genau die Spenden transportiert werden. Die Spenden seien von Menschen gekommen, die selbst Krieg erlebt hätten, aber auch von Schülern.

Wichtig sei nun, nicht nachzulassen, so Luczak. „Es darf keine Gewöhnung an den Krieg eintreten, sondern die Spenden müssen weitergehen.“ Darum wird weiter gesammelt. Spenden können in den Bürgerbüros der Abgeordneten abgegeben werden. Eine Übersicht über Öffnungszeiten und Adressen findet sich hier. Gesammelt wird auch am profine-Standort in der Sperenberger Straße 15 in Marienfelde. Spenden können rund um die Uhr beim Pförtner abgegeben werden.

