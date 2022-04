Grüne laden zur Begehung des Lichtenrader Wäldchens ein

Gemeinsam mit Bürgern soll über das Ergebnis der Waldarbeiten im Wäldchen am Kirchhainer Damm diskutiert werden.

Die Berliner Forsten hatten etliche Bäume im Waldstück am Kirchhainer Damm entnommen. Das sorgte für Aufruhr unter Waldbesuchern.

Berlin. Nicht nur Anwohner, auch Umweltstadträtin Saskia Ellenbeck (Grüne) hatte die Baumfällungen im sogenannten Lichtenrader Wäldchen vor einigen Monaten kritisiert und sich mehr Abstimmung mit den Berliner Forsten gewünscht. Nun laden drei ihrer Parteikolleginnen zu einer Begehung des Waldstücks am Kirchhainer Damm in Lichtenrade ein. Am Sonnabendmorgen (2. April) wollen Anne Grunewald, Tanja Prinz und Katharina Hild mit Bürgern darüber ins Gespräch kommen.

Im Dezember vergangenen Jahres hatten die Berliner Forsten etliche Bäume gefällt oder beschnitten. Unter den Lichtenradern und anderen regelmäßigen Besuchern des Waldgebiets war daraufhin Kritik laut geworden. Die Fällungen seien unverhältnismäßig gewesen, hieß es. Die Berliner Forsten jedoch erklärten die Maßnahme mit der Gefahrenabwehr. Tote Äste und Bäume seien entnommen worden, um Passanten vor herabfallendem Geäst zu schützen.

Lichtenrader Wäldchen: BUND nimmt an Begehung teil

Vertreter der CDU Tempelhof-Schöneberg hatten kurz danach ebenfalls zu einer gemeinsamen Begehung mit Bürgern eingeladen. Nun wollen die Grünen die Situation gemeinsam mit Christian Hönig, Referent zum Thema Baumschutz des BUND Berlin, begutachten. „Wir wollen auch darüber sprechen, wie unser Wald gesund bleiben und Trockenperioden besser überstehen kann“, sagt Anne Grunwald.

Anmeldungen sind noch unter kontakt-lichtenrade@gruene-ts.de möglich. Treffpunkt ist 10.30 Uhr am Ende der Kronacher Straße, am Eingang zum Waldstück.