Jörn Oltmann lädt zum Bürgermeisterlauf ein

Berlin. Tempelhof-Schönebergs Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann (Grüne) führt eine neue Form des Bürgerdialogs ein: den Bürgermeisterlauf. Einmal im Monat joggt Oltmann mit Bürgern durch den Bezirk und berichtet dabei von aktuellen Projekten. Die erste Runde dreht er am 30. April, 11 Uhr, durch Tempelhof.

„Länge des Laufs: rund fünf Kilometer. Tempo: eher gemächlich“, heißt es in der Ankündigung des Bezirksamts. Jörn Oltmann ergänzt: „Es geht mir bei dem Lauf in erster Linie um persönliche Begegnungen und Gespräche und in zweiter Linie um Sport und Bewegung.“ In der Regel soll immer der letzte Sonnabend im Monat für den Bürgermeisterlauf genutzt werden. Auch Gäste werden dabei sein.

Wer mitlaufen möchte, sollte sich per E-Mail bei der Pressestelle (pressestelle@ba-ts.berlin.de) anmelden. Anmeldeschluss für den ersten Lauf ist der 3. April. Weitere Termine stehen schon fest: Am 21. Mai wird durch Lichtenrade gejoggt, am 25. Juni durch Schöneberg.