Alte Mälzerei Lichtenrade: Suppenküche öffnet ab Mai

Sonntags kochen Freiwillige in der Alten Mälzerei eine warmes Mittagessen für Menschen, die Hilfe benötigen.

Berlin. Ab Mai hält das Nachbarschaftszentrum Suppenküche in der Alten Mälzerei in Lichtenrade warme Mahlzeiten für Bedürftige bereit. Jeden Sonntag werden vor Ort 100 Portionen verteilt. Damit entwickelt sich die durch die UTB Projektmanagement GmbH rundum sanierte Mälzerei immer weiter zu einem Ort für kulturelle und soziale Angebote.

Bezirksstadtrat Tobias Dollase (parteilos, für CDU) und der Vorstand des eingetragenen Jugendträgers Nachbarschaftszentrum haben den Vertrag für die Suppenküche nun unterschrieben. „Ich freue mich, dass es losgehen kann“, so Dollase. Das Nachbarschaftszentrum saß zuvor in der Finchleystraße in Lichtenrade.

Freiwillige kochen jeden Sonntag ein warmes Mittagessen

Wie bereits zuvor sammeln freiwillige Helfer freitags und sonnabends Lebensmittel ein, um am Sonntag ein Mittagessen zuzubereiten. Dafür wurde im Erdgeschoss der Mälzerei eine moderne Küche installiert.

Die übrigen Etagen werden unterschiedlich genutzt. Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg hat einen Großteil der Flächen angemietet und hält dort das Angebot der Volkshochschule, des Kindermuseums „Unterm Dach“ und der Leo Kestenberg Musikschule bereit. Im Erdgeschoss befindet sich zudem die Bibliothek, die zu einem Ort der Begegnung werden soll. „Anders als früher, als man nur in eine Bibliothek ging, um sich Bücher auszuleihen, befinden sich die eigentliche Bibliothek und ein Café auf einer Ebene. Das lädt zum Treffen und Austausch ein“, so Stadtrat Dollase.