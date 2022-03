Zunächst kein Ausbau der Duschmobil-Standorte geplant

Berlin. Ein Mal in der Woche kommt das sogenannte Duschmobil nach Schöneberg. Obdachlose Frauen bekommen so einen Rückzugsort, an dem sie sich waschen und einen kurzen Moment innehalten können. Jede Woche steht es zwischen 11 und 14 Uhr an der Kurfürsten- Ecke Frobenstraße bereit. SPD- und Grünen-Fraktion in Tempelhof-Schöneberg möchten das Angebot im Bezirk ausweiten. Bei der zuständigen Senatsverwaltung für Soziales nachgefragt, erfährt man jedoch, dass neue Standorte derzeit nicht geplant sind.

„Der Senat plant (...) keine solche Ausweitung innerhalb der aufsuchenden Straßensozialarbeit“, teilt eine Sprecherin mit. Derzeit fördere die Senatsverwaltung ausschließlich das Duschmobil des Sozialdienstes katholischer Frauen Berlin (skf). Das Angebot richtet sich ausschließlich an Frauen. Die Dusche wurde dabei in einem umgebauten Transporter installiert. Die Sozialarbeiterinnen halten neben Getränken und Hygieneartikeln auch Kleiderspenden und Snacks bereit.

Nachdem die Standortpläne zuletzt coronabedingt geändert werden mussten, steht seit dem 15. März ein neuer Wochenplan bereit:

Montag

11 bis 14 Uhr Schöneberg: Kurfürsten- Ecke Frobenstraße, U1/U3 Kurfürstenstraße

Dienstag

11 bis 13 Uhr Pankow: Grunow- Ecke Florastraße, S+U2 Pankow

13.30 bis 15.30 Uhr Friedrichshain: Ostbahnhof/Erich Steinfurth Straße, S-Bahn Ostbahnhof

16 bis 17 Uhr Wilmersdorf: Bundesplatz/Ecke Tübinger Straße, S+U9 Bundesplatz

Mittwoch

12.30 bis 14 Uhr Neukölln: St. Christophorus Kirchengemeinde, Nansenstraße 4-7, U8 Herrmannplatz

14.30 bis 16 Uhr Friedrichshain-Kreuzberg: KG Marien Liebfrauen, Wrangelstraße 50, U1/U3 Schlesisches Tor

Donnerstag

13.30 bis 15.30 Uhr Mitte: Alexanderplatz, Nähe Eingang Fernsehturm, S+U Alexanderplatz

16 bis 18 Uhr Tiergarten: Evangelische Kirchengemeinde, Thusnelda-Allee, U9 Turmstraße

Freitag

11 bis 14 Uhr Kreuzberg: Passionskirche, Marheinekeplatz, U7 Gneisenaustraße

Samstag (09.04., 23.04.)

13 bis 16 Uhr Friedrichshain-Kreuzberg: KG Marien Liebfrauen, Wrangelstraße 50, U1/U3 Schlesisches Tor

Der Verein Karuna hat zudem angekündigt, im Sommer ein Duschfahrrad für hilfsbedürftige und obdachlose Menschen testen zu wollen. Die mobile Dusche samt Duschvorhang wird dabei auf dem Anhänger eines Lastenfahrrads befestigt.