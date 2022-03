Krieg in der Ukraine

Krieg in der Ukraine Berliner Helfer berichtet: Spendenbereitschaft geht zurück

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin eindringlich dazu aufgerufen, im Ukraine-Krieg in Verhandlungen über einen Waffenstillstand einzutreten. "Das Töten muss ein Ende haben", sagte Scholz in Berlin nach einem Treffen mit der schwedischen Ministerpräsidentin Magdalena Andersson.

Scholz an Putin: "Das Töten muss ein Ende haben"

Scholz an Putin: "Das Töten muss ein Ende haben"

Beschreibung anzeigen

In der Nathanael-Kirche in Friedenau nehmen Helfer Spenden entgegen, um sie in die Ukraine zu schicken. Illin berichtet über die Arbeit