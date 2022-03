Schöneberger Sammelstelle ruft zu mehr Spenden auf

Lebensmittel, Medikamente oder Verbandsmaterial sollen zum Grazer Platz gebracht werden. Spenden gehen an Menschen in der Ukraine.

Berlin. Täglich kommen etwa 50 Freiwillige zur Spendensammelstelle in der Nathanael-Kirche am Grazer Platz in Schöneberg, um Sachspenden für die Menschen in der Ukraine zu verpacken. Vier Wochen, nachdem Russland die Ukraine erstmals angegriffen hat, spenden die Berliner jedoch weit weniger. Der Verein „Ukraine-Hilfe-Berlin“, der neben der in Schöneberg, weitere Sammelstellen betreut, ruft deshalb dazu auf, mehr Spenden nach Schöneberg zu bringen.

Benötigt werden vor allem haltbare Lebensmittel, Babynahrung, Hygieneartikel, Verbandsmaterial und Medikamente. Die Medikamente werden vor Ort von Ärzten und Apothekern bewertet und sortiert. Explizit Kleidung solle nicht mehr gespendet werden. Gebraucht werden stattdessen auch Isomatten und Schlafsäcke, aufgeladene Powerbanks, Taschen- und Stirnlampen sowie Werkzeug wie Bohrer oder Schleifer.

Krieg in der Ukraine: Spendenbedarf enorm groß

Da alle Spenden vor Ort begutachtet und verpackt werden, ist es nicht nötig, Pakete bereits verklebt abzugeben. Eine aktuelle Liste der benötigten Hilfsgüter ist auf der Internetseite des Vereins www.ukraine-hilfe-berlin.de zu finden.

Die Spenden gehen ausschließlich an die Zivilbevölkerung, die sich in der Ukraine befindet. „An die Orte, die am nötigsten unsere Unterstützung brauchen“, sagt Ewelina Wanke, die an der Nathanael-Kirche regelmäßig hilft. „Wir nehmen also ausschließlich Spenden, die zum Überleben notwendig sind, an.“ Man stehe in engem Austausch mit Krankenhäusern, Kinderheimen, Hilfsorganisationen und Verwaltungen, um zu erfahren, welche Orte am meisten Unterstützung benötigen. Der Bedarf sei insgesamt „enorm groß“, sagt Wanke.

Schöneberger Sammelstelle sucht deutschsprachige Helfer

Auch weitere Helfer, die das Sortieren und Verpacken der Spenden übernehmen würden, werden weiterhin gesucht. „Wir sind inzwischen ein gut aufgestelltes Team, freuen uns aber immer über die Unterstützung besonders der deutschsprachigen Helfer“, so Ewelina Wanke.

Sachspenden werden von Montag bis Freitag, 10 bis 20 Uhr, und sonntags von 12 bis 20 Uhr am Grazer Platz 4 in Schöneberg vor der Nathanael-Kirche entgegengenommen. Täglich starten von dort Hilfstransporte in die Ukraine. Eine weitere Sammelstelle befindet sich in Mitte im Restaurant Ephraims, Spreeufer 1. Spenden können dort Montag bis Sonntag, 12-20 Uhr, abgegeben werden.

