„VeloBerlin“ kommt Anfang April wieder nach Tempelhof

Die Fahrradmesse „VeloBerlin“ findet am 9. und 10. April in Hangar 5 des Flughafens Tempelhof statt. Karten gibt es im Vorverkauf.

Berlin. Die „VeloBerlin“ kehrt in den Flughafen Tempelhof zurück. Nachdem die Fahrradmesse im vergangenen Jahr wegen Corona ausfiel und im Jahr davor nur digital stattfinden konnte, werden am 9. und 10. April wieder Tausende Besucher in die Hangars gebeten. 200 Aussteller werden erwartet.

„Trotz der anhaltenden pandemischen Lage und Lieferverzögerungen in der Fahrradbranche sind die Ausstellungsflächen auf der VeloBerlin fast ausgebucht“, teilt Veranstalter fairnamic GmbH/Eurobike in einer Ankündigung mit. Zu sehen gibt es die neuesten Fahrradtrends, die allesamt auch vor Ort getestet werden können.

VeloBerlin: Im Fokus stehen unter anderem sogenannte Gravelbikes

Im Fokus stehen 2022 neben den Neuheiten aus den Bereichen E-Bike und Urban auch leichte Kinder- und Jugendräder sowie Lastenräder für Familien und Gewerbe. Auch Marken, die den großen Trend der Gravelbikes bedienen, sind vertreten. „Robuste Komponenten, praktische Accessoires, Radreiseangebote und digitale Dienstleistungen ergänzen die umfassenden Ausstellungen.“ Die verschiedenen Modelle können auf der überdachten großen Teststrecke und dem Open Air Speed Test Track ausprobiert werden.

Das Rahmenprogramm wird mit Präsentationen und Talks, Workshops und Bike Shows sowie kurzen packenden Rennen gestaltet. Auf dem Street Food Markt gibt es Speisen. Zwei Persönlichkeiten berichten von ihren Weltrekorden. „Monika Sattler fuhr als erste Frau die Spanienrundfahrt, alleine und wenige Stunden vor den rein männlichen Profimannschaften“, teilt der Veranstalter mit. Zu Gast ist auch Jonas Deichmann, der nach Rekordfahrten wie Trans Eurasien und vom Nordkap nach Kapstadt 2020 und 2021 die Welt im Rahmen eines Triathlons umrundete.

VeloBerlin: Corona-Regeln werden kurz vorher kommuniziert

„Fahrräder sind systemrelevant, Pop-up Bikelanes wurden gebaut und ein Minister fährt mit dem Fahrrad zur Vereidigung. Es ist viel passiert in den letzten Jahren. Endlich können wir das Radfahren wieder live feiern“, sagt Isabell Eberlein, Geschäftsführerin der organisierenden VeloKonzept.

Welche Coronaregeln bei der VeloBerlin gelten werden, werde kurz vorher auf der Veranstalter-Webseite kommuniziert. Die Messe findet größtenteils an der frischen Luft statt. Der Veranstalter hat dennoch die Möglichkeit, bei Bedarf den Einlass zu begrenzen und eine Maskenpflicht einzuführen.

VeloBerlin, 9. und 10. April 2022, jeweils 10 bis 18 Uhr, Tageskarte im Vorverkauf 9 Euro, am Wochenende 12 Euro, Festivalkarte im Vorverkauf 12 Euro, am Wochenende 15 Euro, unter www.veloberlin.com; Eingang „Landseite“ am Hangar 5: Tempelhofer Damm/U-Bahnhof Paradestraße, Eingang „Luftseite”: über das Tempelhofer Feld