Gesundheitsamt richtet Impfstelle für Geflüchtete ein

Geflüchtete aus der Ukraine können sich in der Impfstelle in Mariendorf ohne Termin jede Impfung geben lassen.

Berlin. Das Gesundheitsamt des Bezirks Tempelhof-Schöneberg richtet ab Mittwoch, 23. März, eine offene Impfsprechstunde für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ein. „Sie richtet sich an Personen jeden Alters, die aus der Ukraine geflüchtet und im Bezirk in Gemeinschaftsunterkünften oder privat untergebracht sind“, schreibt das Bezirksamt in einer Mitteilung. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

In der Sprechstunde wird der Impfstatus der Menschen überprüft. Sollten Impfausweise vorhanden sein, sollen diese mitgebracht werden. Laut Bezirksamt seien alle von der Ständigen Impfkommission (Stiko) empfohlenen Impfstoffe vorhanden. Fehlende Impfungen können direkt vor Ort nachgeholt werden.

Geimpft wird jeden Mittwoch von 14 bis 16 Uhr in den Räumen des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes in der Kaiserstraße 125, 12105 Berlin-Mariendorf. Die Impfstelle ist in ukrainischer und russischer Sprache ausgeschildert.

Ukrainisch:

Відкрита консультація без попередньої реєстрації

для біженців з України в районі Темпельхоф-Шенеберг

По середам з 14:00 до 16:00

в приміщенні служби охорони здоров’я дітей та молоді

Kaiserstraße 126, 12105 Berlin

Центр вакцинації буде позначений вивісками на українській та російській мовах.

Russisch:

Часы открытых консультаций по вакцинации без предварительной записи

для беженцев из Украины в районе Темпельхоф-Шёнеберг

Каждую среду с 14 до 16 часов.

в помещениях Службы здоровья детей и молодежи

Kaiserstraße 126, 12105 Berlin

В Центре вакцинации есть указатели на украинском и русском языке.

Wohncontainer an der Röblingstraße geplant

In Tempelhof-Schöneberg hat man sich außerdem darum bemüht, geeignete Orte für Unterkünfte auszumachen, wie Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann (Grüne) in seiner Antwort auf die Große Anfrage der SPD-Fraktion kürzlich mitteilte. „Als Ergebnis konnten dem Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten bereits zwei mögliche Unterkünfte gemeldet werden“, so Oltmann. Das Investoren-Ehepaar Katharina und Reinhold Semer will auf ihrem Grundstück an der Röblingstraße 64 Wohncontainer aufstellen lassen.

Das Paar, das auf dem Grundstück in Tempelhof das gemischte Arbeits- und Wohnquartier „Marienhöfe“ realisieren will, komme für „Erschließung, Aufstellung und Übernahme der Miete“ der Wohncontainer auf, teilt Oltmann weiter mit. Es werden somit 34 Räume, eine Gemeinschaftsküche, Aufenthalts- und Sanitärräume zur Verfügung stehen. „Ich habe der Familie Semer bereits meinen Dank für ihr Engagement und für dieses Geschenk ausgesprochen“, so der Bezirksbürgermeister.

160 Zimmer sollen in Marienfelde bereitgestellt werden

Auch die Gröner Group GmbH, die den historischen Bestandsbau des Fritz-Werner-Werks in der Daimlerstraße 97 in Marienfelde mit einem Ergänzungsbau zu einem Gewerbeensemble weiterentwickeln will, bietet an, geflüchteten Menschen eine Bleibe zu verschaffen. „Hier hat sich der Bauherr Herr Gröner bereit erklärt, 160 Zimmer für einen Zeitraum von zwei Jahren für eine Belegung zu den üblichen Konditionen zu vermieten“, erklärt Oltmann. Die Zimmer müssten noch hergerichtet werden und können vermutlich ab Mitte Juni vollständig zur Verfügung stehen.

Das Hotel „Crowne Plaza Berlin City Centre“ in der Nürnberger Straße in Schöneberg bietet zudem täglich kostenlose Übernachtungen an.

In ihrer vergangenen Sitzung hatten die Bezirksverordneten zudem beschlossen, mehr Unterstützungsangebote für Kriegsflüchtlinge im Bezirk anbieten zu wollen. Insbesondere Sprachkurse für Deutsch als Fremdsprache (DaF) und Ukrainisch sollen angeboten werden. Darüber hinaus sollen die Bibliotheken mit Büchern und Medien in ukrainischer Sprache sowie Werken von ukrainischen Autorinnen und Autoren ausgestattet werden.