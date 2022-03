Naturpark Schöneberger Südgelände erhält Carlo Scarpa Preis

Berlin. Der Internationale Carlo Scarpa Preis geht in diesem Jahr an den Naturpark Schöneberger Südgelände. Die italienische Benetton Studien- und Forschungsstiftung mit Sitz im italienischen Treviso vergibt den Preis seit 1990 jedes Jahr an landschaftsarchitektonisch herausragende Orte, die historische und naturbezogene Werte miteinander verbinden. Damit geht die Auszeichnung erst zum zweiten Mal in ihrer Geschichte nach Deutschland.

Der Naturpark befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen Rangierbahnhofs Tempelhof und wird von der landeseigenen Grün Berlin GmbH bewirtschaftet. Auf 18 Hektar werden Geschichte, Kunst und Natur miteinander verbunden. Neben den verbliebenen Elementen aus der Eisenbahngeschichte konnten sich Pflanzen und Tiere auf weiten Teilen frei etablieren, weshalb große Teile des Geländes 1999 zum Landschafts- und Naturschutzgebiet erklärt wurden.

Berlin gilt als Stadt mit außergewöhnlicher Beziehung zur Natur

„Die Auszeichnung zum Internationalen Carlo Scarpa Preis beruht auf der Grundhaltung, Neues zu schaffen und dabei das kulturelle Erbe zu pflegen, also eine Balance zwischen Schutz und Erneuerung zu finden“, heißt es in einer Erklärung der Grün Berlin. Christoph Schmidt, Geschäftsführer der Grün Berlin, ergänzt: „Wir freuen uns sehr über die hochkarätige Auszeichnung des Carlo Scarpa Preises. Der lang gestreckte Naturpark Südgelände steht nicht nur beispielhaft für die Umwandlung einer ehemaligen Berliner Bahnstrecke in einen Park. 1999 als dezentrales Projekt der Expo 2000 in Hannover eröffnet, ist das Schöneberger Südgelände eine Mischung aus wilder Natur, technischen Relikten und erlebbarer Kunst.“

Luigi Latini, Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats der Fondazione Benetton Studi Ricerche, zeigt sich vor allem beeindruckt davon, dass im Naturpark „Natursinn, Erinnerungskultur, Innovation und ästhetische Forschung“ miteinander verbunden werden. „Seine Geschichte wird als Schlüssel zu einem umfassenderen Verständnis einer Stadt verstanden, die eine außergewöhnliche Beziehung zur Natur entwickelt hat und eine besondere Vorstellung von ,urbaner Natur’ vermittelt“, so Latini.

1997 erhielt als bisher einzige Landschaft Deutschlands das zum Unesco-Welterbe zählende Dessau-Wörlitzer Gartenreich den Carlo Scarpa Preis. Auch die Agdal-Gärten von Marrakesh (2000), das „Rose Valley Red Valley“ im südanatolischen Kappadokien (2020/21) oder die Tee-Gärten von Daszhangshan im ostchinesischen Wuyuan (2019) wurden bereits mit der Auszeichnung geehrt.