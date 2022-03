Aktion Schulwegsicherheit: Mehr als 360 Autos abgeschleppt

Berlin. Vier Wochen lang waren Ordnungsamtsmitarbeiter an Tempelhof-Schönebergs Schulen und Kitas unterwegs, um gegen Falschparker vorzugehen. Nun hat das Ordnungsamt Bilanz gezogen. Im Ergebnis wurden 366 Fahrzeuge abgeschleppt und 717 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten geschrieben. Eltern waren vorab dazu aufgerufen worden, Falschparker-„Hotspots“ auf Schulwegen zu melden. An drei Schulen kam der Abschleppwagen am häufigsten zum Einsatz: an der Werbellinsee-Grundschule 24 Mal, an der Löcknitz-Grundschule 20 sowie an der Finow-Grundschule 17 Mal.

Die Mitarbeitenden konzentrierten sich bei ihren Kontrollen vor allem auf Falschparker an Kreuzungen, sogenannte Eckenparker. Im Fünf-Meter-Bereich abgestellte Autos sind für Kinder besonders gefährlich, weil sie sich nähernde Fahrzeuge nur schlecht sehen können. Gleichzeitig werden Kinder durch geparkte Fahrzeuge verdeckt und können so von Autofahrern schlechter gesehen werden. Diese Gefahrensituation hat der Bezirk durch gezieltes Abschleppen auflösen wollen.

Ordnungsamtsmitarbeitende kontrollierten an 20 Schulen und Kitas

Um Autofahrer nicht zu warnen, teilte das Bezirksamt vorab nicht mit, an welchen Schulen und Kindertagesstätten des Bezirks kontrolliert werden würde. Mitgeteilt worden war nur, dass in den vier Kontrollwochen 20 Einrichtungen mehrfach aufgesucht werden sollten. „In diesen vier Wochen haben unsere Dienstkräfte um Schulen und Kitas herum rund 40 jeweils mehrstündige Schwerpunktaktionen für die Schulwegsicherheit durchgeführt“, erklärt Bezirksverkehrsstadträtin Saskia Ellenbeck (Grüne) zum Ende der Aktion.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Tempelhof-Schöneberg will Falschparker in Zukunft häufiger kontrollieren und bei Bedarf auch abschleppen lassen. „Mit den zusätzlichen Parkraumüberwachungskräften in den neuen Parkraumbewirtschaftungszonen werden wir in Zukunft eine sehr viel höhere Kontrolldichte haben“, so Saskia Ellenbeck. Im vergangenen Jahr wurden bezirksweit 3911 Fahrzeuge erfolgreich abgeschleppt.