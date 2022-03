Tempelhofer Hangar ist Drehscheibe für Spenden

Hilfsgüter warten im Hangar darauf, in die Ukraine selbst transportiert oder in Berlin an Bedürftige verteilt zu werden.

Berlin . Der Hangar 1 des früheren Flughafens Tempelhof ist jetzt das Drehkreuz für Sachspenden für die Ukraine aus ganz Berlin. 600 Kubikmeter Hilfsgüter warten dort bereits sortiert in sauber beschrifteten Kartons in der ehemaligen Flugzeughalle darauf, in die Ukraine selbst transportiert oder in Berlin an Bedürftige verteilt zu werden. Die Spenden wurden auch aus anderen Sammelstellen wie dem Hauptbahnhof oder dem Zentralen Omnibusbahnhof abgeholt, um diese und andere Standorte zu entlasten.

„Spendenbrücke Ukraine“ nennt sich das Projekt des Sozialunternehmen Tenaja und der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft DLRG. Tenaja ist ein Ableger der Tamaja, die 2015/16 in den Hangars lange die größte Notunterkunft der Stadt für die damaligen Geflüchteten aus Syrien und anderen Ländern betrieben hat. „Wir haben hier viel Platz und gute Transportmöglichkeiten über das Vorfeld“, sagte Tenaja-Chef Michael Elias bei einem Besuch von Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) am Mittwoch.

Angenommen wird alles, „außer Müll und Mobiliar“, sagte Elias. Die Kartons sind voll mit Damenkleidung, Babynahrung, Windeln, Trockenfrüchten oder Verbandsmaterial. Auf Regalen lagern Isomatten. Bis zu 40 freiwillige Helfer pro Drei-Stunden-Schicht sortieren die Hilfsgüter. Was nicht sofort benötigt wird, bleibt im Lager, denn vielleicht wird es in drei oder sechs Monaten gebraucht, wenn die große Spendenbereitschaft der Bevölkerung abgeflaut sein könnte. Informationen gibt es hier.