Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg will Geflüchteten helfen. Jetzt sucht man nach einer geeigneten Unterkunft.

Ukraine Tempelhof-Schöneberg will ukrainische Geflüchtete aufnehmen

Berlin. Auch der Bezirk Tempelhof-Schöneberg möchte Menschen aus der Ukraine aufnehmen. Derzeit suche man gemeinsam mit dem Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) nach einem geeigneten Ort, um Geflüchtete unterzubringen, wie Jörn Oltmann (Grüne), Tempelhof-Schönebergs Bezirksbürgermeister, berichtet.

Welche konkrete Immobilie im Gespräch sei, wollte Oltmann noch nicht sagen. Es sei jedoch nicht einfach, einen geeigneten Ort zu finden. „Wir haben platzbedingt nicht viele Möglichkeiten“, so Oltmann und ergänzt: „Wir sind alle aufgerufen, Solidarität zu zeigen und die Menschen nicht nur willkommen zu heißen, sondern es besser zu machen als 2015.“ Er spielt damit auf die Flüchtlingskrise der Jahre 2015/16 an.

Nachdem Russland in der vergangenen Woche mit ersten Kriegshandlungen in der Ukraine begonnen hatte, verlassen immer mehr Ukrainer ihre Heimat. Inzwischen sind mehr als eine halbe Million Menschen auf der Flucht. Wie viele nach Deutschland kommen werden, ist derzeit ungewiss. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) sagte am Montag, sie rechne mit mindestens 20.000 Geflüchteten, die nach Berlin kommen könnten.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Aktuelle Nachrichten über die Auswirkungen des Ukraine-Krieges lesen Sie in unserem Newsblog