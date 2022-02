Tempelhof-Schöneberg solidarisiert sich mit der Ukraine

Berlin. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bezirksamts Tempelhof-Schöneberg haben sich am Freitagvormittag zu einer Geste der Solidarität für die Menschen in der Ukraine zusammengefunden. Mit einer Schweigeminute und dem Läuten der Freiheitsglocke bekundeten sie auf dem John-F.-Kennedy-Platz ihr Mitgefühl. „Der Überfall auf die Ukraine ist ein eklatanter Bruch des Völkerrechts und ein Angriff auf die Demokratie und die Freiheit in Europa“, heißt es in einer anschließend veröffentlichten Mitteilung.

Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann (Grüne) zeigte sich entsetzt über den bewaffneten Übergriff, den Russland in der Nacht in dieser Woche in der Ukraine begonnen hatte. „Zwei Stunden und zwanzig Minuten dauert ein Flug von Kiew nach Berlin. Dieser Krieg ist so dicht bei uns und geht uns alle an!“ Deutschland stelle sich solidarisch an die Seite der ukrainischen Bevölkerung und fordere Russland auf, die Militäraktionen sofort einzustellen. „Mit dem Läuten der Freiheitsglocke erinnern wir daran, wie wichtig Demokratie und Freiheit sind. Unsere Gedanken sind bei den durch die Kriegshandlungen bedrohten Menschen in der Ukraine.“

An der Solidaritätskundgebung nahmen auch die Stadträte und Stadträtinnen Saskia Ellenbeck (Grüne), Tobias Dollase (parteilos, für CDU), Matthias Steuckardt (CDU), Oliver Schworck (SPD) und Angelika Schöttler (SPD) sowie Stefan Böltes (SPD), Vorsteher der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Tempelhof-Schöneberg, teil. Im Anschluss wurde die ukrainische Fahne sowie die Fahne von „Mayors for Peace“ vor dem Rathaus gehisst.