Stadtentwicklung Abriss und sehr viel Neubau an der Urania

Das Pressehaus „Constanze“ an der Kurfürstenstraße 72 in Tiergarten aus den 1960er Jahren ist abgerissen. Christian Kleinfeldt, Ulrich Haupt, Klaus Heldwein und Adalbert von Uckermann (v.l) von der Jahr-Gruppe und Team Hamburg zeigen die Zeitschriften, die im Grundstein eingemauert 55 Jahre unbeschadet überstanden haben.

An allen vier Ecken der Kreuzung An der Urania und Kurfürstenstraße sind Neubauten geplant. Die Jahr-Gruppe macht an der Nordwestecke den Anfang.