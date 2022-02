Wetter Heidefriedhof in Mariendorf bleibt wegen Sturmböen gesperrt

Berlin. Durch die starken Orkanböen, die die Sturmtiefs „Xandra“ und „Ylenia“ am Mittwoch und Donnerstag nach Berlin brachten, sind auf dem Heidefriedhof in der Reißeckstraße in Mariendorf 20 Bäume umgestürzt. Wegen der auch für die kommenden Tage angekündigten Unwetterwarnung – bedingt durch das neue Sturmtief „Zeynep“ – hat das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg entschieden, den Friedhof bis einschließlich Montag (21. Februar) für Besucher zu sperren.

Geplante Bestattungen sollen jedoch stattfinden können. Trauergesellschaften sollen sich am Haupteingang sammeln und werden dann geschlossen auf den Friedhof geleitet.

Der Deutsche Wetterdienst hat für Freitag erneut eine Unwetterwarnung herausgegeben. Sturmtief „Zeynep“ soll am Abend erneut starken Wind nach Berlin bringen. Vor allem im Norden Deutschlands werden Windgeschwindigkeiten von mehr als 120 Kilometern pro Stunde erwartet.