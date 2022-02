Bezirk lehnt Platzbenennung nach Wirtin Lucie Leydicke ab

Das „Leydicke“: Die Kiez-Kneipe in der Mansteinstraße in Schöneberg gibt es seit 1877. Heute wird sie von Lucie Leydickes Enkel Raimon Marquardt geführt.

Berlin. Die legendäre Wirtin der Schöneberger Kiezkneipe „Leydicke“, Lucie Leydicke, sollte mit einem nach ihr benannten Platz geehrt werden. So hatte es die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Tempelhof-Schöneberg im September vergangenen Jahres beschlossen. Daraus wird nun jedoch nichts. Das Bezirksamt musste das Gesuch ablehnen. Die dafür ausgesuchte kleine Fläche vor der Silas Kirche, zwischen Crelle- und Großgörschenstraße, sei öffentlich gewidmetes Straßenland und gehöre zur Crellestraße. Ergo: „Es handelt sich demzufolge um eine bereits benannte Fläche“, argumentierte das Bezirksamt. In der Fraktion der Linken stößt das auf Kritik.

Eine Prüfung habe zu dem ergeben, dass die im Berliner Straßengesetz verlangten Voraussetzungen nicht erfüllt seien, um den Platz umzubenennen. So können Straßen und Plätze einen neuen Namen bekommen, um Doppel- oder Mehrfachbenennungen auszuräumen oder Namen zu entfernen, „die nach heutigem Demokratieverständnis negativ belastet sind“, erklärt das Bezirksamt in seiner schriftlichen Antwort.

Platz sollte aufgewertet werden, bekommt nun aber eine Toilette

Mit dem BVV-Beschluss ging auch die Forderung einher, den Platz aufzuwerten. „Der Wunsch zur Aufwertung des Straßenmobiliars entspricht grundsätzlich auch den Vorstellungen des Straßen- und Grünflächenamtes“, so das Bezirksamt weiter. Da auf dem kleinen Platz jedoch Anfang März eine öffentliche Toilette errichtet werden soll, müssten die Sitzbänke teilweise abmontiert werden. Ob nach Aufstellung der Toilette noch Platz für neue Bänke bleibt, werde das Bezirksamt prüfen.

In der Fraktion der Linken, die die Benennung mit ihrem Antrag initiiert hatte, trifft man auf Unverständnis über die Entscheidung des Bezirksamts. „Das Bezirksamt lehnt unseren Antrag aus formellen Gründen des Berliner Straßengesetzes ab. Umso erschreckender ist, dass an dem geplanten Ort vor der Silas Kirche stattdessen eine „Berliner Toilette“ für die Markttage errichtet werden soll“, sagt Martin Rutsch, stellvertretender Fraktionsvorsitzender. „Wir werden versuchen, eine bessere Lösung für dieses Problem zu finden und eine Toilette an dem Ort zu verhindern“, sagt Rutsch. Zumal sich in der Bülowstraße und somit in der Nähe bereits eine öffentliche Toilette befinde. Der Linken-Politiker wirft dem Bezirksamt außerdem vor, nicht nach einer alternativen Lösung zu suchen.

Ähnlich wie Lucie Leydicke ging es kürzlich erst Mali und Igel. In Schöneberg sollte eine Grünfläche an der Apostel-Paulus-Kirche nach den beiden aus der Berliner Lesbenszene der 20er-Jahre bekannten Frauen benannt werden. Weil die Fläche zum öffentlichen Straßenland gehört, lehnte der Bezirk die Umbenennung ab.