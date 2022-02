Saniertes Kinder- und Jugendhaus soll im Mai eröffnen

Die Freizeiteinrichtung in der Kurfürstenstraße in Mariendorf wurde um einen Neubau ergänzt.

Der Umbau des Kinder- und Jugendhauses in Mariendorf (KiJuM) ist fast beendet.

Berlin. Mit mehr als zwei Jahren Verspätung wird das sanierte Kinder- und Jugendhaus in Mariendorf (KiJuM) in der Kurfürstenstraße 42 nun bald fertig. Laut Angelika Schöttler (SPD), Bezirksstadträtin für Stadtentwicklung in Tempelhof-Schöneberg, könnte im Mai eröffnet werden. Nicht nur die Bauzeit auch die Kosten haben sich deutlich erhöht. Für den Umbau des Bestandsgebäudes samt neuem Anbau werden derzeit 4,1 Millionen Euro veranschlagt – und damit 1,4 Millionen Euro mehr als 2017 kalkuliert.

Damit mussten auch immer wieder neue Fördergelder beantragt werden. Kosten und Bauzeit seien unter anderem wegen der Coronakrise und damit einhergehender Lieferengpässe und Preissteigerungen gestiegen, aber nicht nur. „Schon in der frühen Bauphase gab es unvorhergesehene Bauzeitverzögerungen, da man unter anderem auf kontaminierten Boden stieß, welcher aufwendig und kostenintensiv ausgetauscht und entsorgt werden musste“, erklärt Angelika Schöttler.

Kinder- und Jugendhaus: Altbau bleibt erhalten und wurde saniert

Nun seien die Arbeiten aber auf einem guten Weg. Derzeit arbeiteten mehrere Tischlerfirmen an der Innenausstattung, der festen Möbeleinbauten, der Küche und der inneren Festverglasung. „Anschließend folgen die noch daraus resultierenden Elektro- und Sanitäranschlüsse, sodass zuletzt die Malerfirma die letzten Ausbesserungsarbeiten ausführen kann“, so Schöttler.

Nach der Fertigstellung soll die Einrichtung, in der Kinder und Jugendliche neben Freizeitaktivitäten einen Treffpunkt im Kiez finden, weit mehr zu bieten haben als vorher. Im Altbau ist ein zentraler großzügiger Raum entstanden, der die Etagen verbindet. Daran schließt eine offene Küche an, die der Versorgung der Kinder und Jugendlichen dient. „Im Obergeschoss bieten kleinere Räume die Möglichkeit, sich vom Trubel zurückzuziehen“, sagt Schöttler. Der Altbau blieb im Großen und Ganzen erhalten. Lediglich das Dach musste wegen Schadstoffbelastungen erneuert werden. Die Außenwand wurde mit Ziegeln nachträglich gedämmt.

Mit dem in den 1960er-Jahren entstandenen Bestandsbau verbunden, wurde ein Neubau errichtet. Dort seien viele kleinteilige Strukturen zu finden, für die im Altbau kein Platz gewesen sei. Dort wird es einen großen Bewegungs- und Veranstaltungsraum geben, der für Sitzungen oder Sport genutzt werden kann. Es gibt eine Kreativwerkstatt und ein Musikstudio. Das neue Kinder- und Jugendhaus soll für alle sein: Über einen Aufzug können Alt- und Neubau barrierefrei erschlossen werden.