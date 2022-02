Handjerystraße als Fahrradstraße: CDU will Bürger beteiligen

Berlin. Dass die Handjerystraße in Friedenau zur Fahrradstraße werden soll, wurde bereits 2015 durch die Bezirksverordneten beschlossen. Bezirksstadträtin Saskia Ellenbeck (Grüne) hatte im Dezember 2021 angekündigt, die Umwidmung mit Hochdruck umsetzen zu wollen. Weil für die Einrichtung der Fahrradstraße Parkplätze wegfallen könnten, war die CDU-Fraktion in Tempelhof-Schöneberg bereits beim Beschluss gegen die Fahrradstraße. Nun will Jan-Marco Luczak, der für Tempelhof-Schöneberg im Bundestag sitzt, mithilfe einer eigenen Umfrage unter Anwohnenden ermittelt haben, dass viele der dort lebenden Menschen die Umwidmung gar nicht möchten.

4300 Flugblätter habe er in der Handjerystraße sowie in der Nachbarschaft verteilt, so CDU-Mann Luczak. Davon hätten sich 700 Anwohnende zurückgemeldet. „65 Prozent sind gegen die Umwandlung in eine Fahrradstraße“, sagt Luczak. Das liege vor allem an den wegfallenden Parkplätzen, aber auch an der Tatsache, dass die Bevölkerung bei dieser Entscheidung keine Möglichkeit der Mitsprache hatte. „Die Entscheidung für die Handjerystraße als Fahrradstraße ist von 2015. Anwohner sind damals nicht beteiligt worden“, stellt Luczak fest.

Handjerystraße: CDU-Fraktion beantragt, Bürgerbeteiligung durchzuführen

Das möchte die CDU-Fraktion Tempelhof-Schöneberg nachholen. In einem Antrag, der in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) an diesem Mittwoch (16. Februar, ab 17 Uhr) zur Entscheidung steht, fordert die Fraktion, eine Form der Bürgerbeteiligung anzubieten, bevor die Straße tatsächlich umgebaut wird. Gesetzlich gefordert ist die Befragung jedoch nicht. „Die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung sollen in einem schriftlichen Bericht zusammengefasst, in der Bezirksverordnetenversammlung diskutiert und zur Grundlage der weiteren Planung und Umsetzung gemacht werden“, heißt es in dem Antrag.

Es solle zudem nach einer Lösung gesucht werden, die Parkplätze zu erhalten. „In ganz Friedenau herrscht bereits heute große Parkplatznot“, schreibt die CDU in dem Antrag. Das angrenzende, derzeit im Bau befindliche Wohnbauprojekt „Friedenauer Höhe“ werde diese nur noch verschärfen. Im Rahmen des Projekts entstehen jedoch nicht nur Wohnungen, sondern auch 135 Tiefgaragenplätze.

Handjerystraße: CDU will Parkplätze erhalten

Die Gestaltung der Handjerystraße solle die „Interessen und unterschiedlichen Lebensentwürfe aller Menschen im Blick“ behalten, fordert die CDU. „Radfahrende sollen sich freier und sicherer fortbewegen können, aber ohne dass durch den Wegfall der Hälfte der Parkplätze andere Menschen massiv in ihrer Lebensführung beeinträchtigt werden.“

Auch Jan-Marco Luczak fordert, die Menschen vor der Umgestaltung der Handjerystraße nach ihrer Meinung zu befragen. „Für mich heißt bürgernahe Politik, die oft sehr unterschiedlichen Interessen der Menschen vor Ort bei politischen Entscheidungen zu berücksichtigen.“ Die Kritik der Anwohnenden an den wegfallenden Parkplätzen müsse ernst genommen werden.

BVV tagt im Rathaus Schöneberg

Wenn die Handjerystraße Fahrradstraße wird, werden Radfahrenden deutliche Vorteile eingeräumt. Die Straße bliebe zwischen Innsbrucker Platz und Bundesallee den Radfahrenden vorbehalten. Ausschließlich Anlieger dürfen die Straße mit dem Auto befahren. Radfahrer haben zudem Vorrang, Autofahrer müssen sich ihrer Geschwindigkeit anpassen. Es gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Die Handjerystraße würde so zu einer wichtigen Nord-Süd-Verbindung für Fahrradfahrer im Nebenroutennetz werden.

Laut Webseite des Bezirksamts Tempelhof-Schöneberg tagt die BVV am Mittwoch seit langer Zeit erstmals wieder im Willy-Brandt-Saal im Rathaus Schöneberg, John-F.-Kennedy-Platz. Für die Gäste gilt die 2Gplus-Regel. Teilnehmen darf nur, wer geimpft oder genesen ist. Zusätzlich wird ein tagesaktueller negativer Coronatest gefordert. Die Teilnehmerregistrierung finden Sie hier.