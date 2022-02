Erneut Einschränkungen auf der U6

Berlin. In der kommenden Woche müssen sich Fahrgäste der U-Bahn-Linie U6 zwischen Tempelhof und Alt-Mariendorf noch einmal auf Pendelverkehr einstellen. Grund sind Schäden in der U-Bahn-Tunnel-Decke über dem Bahnhof Ullsteinstraße in Tempelhof, die Ende Januar entdeckt worden waren. Wegen weiterführender Untersuchungen fahren die Züge am Mittwoch und Donnerstag (16. und 17. Februar) ab 22 Uhr bis Betriebsschluss auf diesem Abschnitt nur im 20-Minuten-Takt. Dies gilt auch an diesem Donnerstag (10. Februar).

Noch im ersten Quartal dieses Jahres soll die Reparatur der Schäden beginnen. Bis zum Sommer sollen die Arbeiten beendet sein. „Wir haben uns bewusst entscheiden, hier kein Provisorium zu schaffen, sondern ziehen einen Teil der Grundinstandsetzung des Bahnhofs kurzfristig vor“, erläutert U-Bahn-Bauchef Uwe Kutscher. „Der Beton im Bereich der undichten Fugen muss dabei abgetragen werden. Die Stahlbewehrung wird sandgestrahlt, mit neuem Rostschutz versehen und nötigenfalls verstärkt. Anschließend folgt der neue Beton.“

Tempelhofer Damm: Autoverkehr bis zum Sommer eingeschränkt

Für den U-Bahn-Betrieb sollen die Arbeiten nach der kommenden Woche keinerlei Auswirkungen mehr haben. Wegen des maroden Zustands der Gesamtkonstruktion und der besonderen Lage des U-Bahnhofs Ullsteinstraße im Hohlkörper der Teltowkanalbrücke gibt es zurzeit und voraussichtlich bis zum Sommer jedoch auf der darüberliegenden Straße, dem Tempelhofer Damm, Einschränkungen. Derzeit steht Autofahrern zwischen Ordensmeister- und Ullsteinstraße stadteinwärts nur eine Spur zur Verfügung. Die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) warnt deshalb vor Staus. Stadtauswärts stehen beide Fahrspuren zur Verfügung.

Am 25. Januar waren im U-Bahn-Tunnel Ullsteinstraße Deckenteile auf das Gleis gestürzt. Wie die Untersuchungen der BVG inzwischen gezeigt haben, sind beschädigte Straßenfugen der Grund dafür gewesen. Über die Fugen konnte Wasser in den Beton eindringen und ihn beschädigen. „Insgesamt vier Fugen, die Erschütterungen und Temperaturschwankungen ausgleichen sollen, waren über die Jahre durch den starken Straßenverkehr und Witterungseinflüsse undicht geworden“, erklärt die BVG in einer Mitteilung von Donnerstag. Seit längerem ist vorgesehen, den Bahnhof Ullsteinstraße inklusive des Brückenbauwerks grundlegend zu sanieren. Diese Arbeiten würden weiter geplant, heißt es.

