Holger Lauinger von „Kumi*13“ und Bea Fünfrocken von Xenion beim Besuch in der Kurmärkischen Straße 13 in Schöneberg.

Das Wohnprojekt an der Kurmärkischen Straße 13 in Schöneberg will eine seiner Wohnungen gezielt an geflüchtete Menschen vermitteln.