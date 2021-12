Alte Mälzerei: Termin für Eröffnung der Suppenküche ungewiss

Berlin. Die in der Alten Mälzerei in Lichtenrade vorgesehene Suppenküche lässt noch ein bisschen auf sich warten. Noch ist der Verein „Nachbarschaftszentrum Suppenküche Lichtenrade“ gar nicht Mieter in dem neuen Lichtenrader Begegnungsort. Voraussichtlich am Mittwoch dieser Woche soll der Vertrag aber unterzeichnet werden. Gültigkeit hat dieser ab dem 1. Januar 2022.

Ab wann aber auch wirklich Essen an Bedürftige verteilt werden kann, kann Alex Benkel-Abeling, Vorsitzende des Vereins, nicht sicher sagen. „So wie die Räume eingerichtet sind, machen wir auf.“ Wie das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg kürzlich als Antwort auf eine mündliche Anfrage der Linken mitteilte, habe es bei den Bauarbeiten Verzögerungen gegeben. Ende November sei nun aber die Bauabnahme durch Bezirk und Verein erfolgt. Weitere Arbeiten sowie die Einrichtung der Küche müsse der Verein selbst vornehmen.

Suppenküche hält um die 100 Portionen bereit

Der Verein mietet die Räume im Erdgeschoss beim Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg als Untermieter an, der Bezirk wiederum direkt beim Eigentümer der UTB Projektmanagement GmbH, die die Alte Mälzerei in den vergangenen Jahren ausgebaut hat. Der Bezirk beansprucht einen Großteil der Flächen, die sich über fünf Etagen verteilen. Zu den bezirklichen Einrichtungen gehören auch die Stadtteilbibliothek Lichtenrade, die Leo Kestenberg Musikschule sowie die Volkshochschule.

Um die 100 Portionen will das Team in der Suppenküche am Tag verteilen. Alex Benkel-Abeling hofft, dass es nicht zu einem erneuten Lockdown kommt. „Davon wäre auch die Suppenküche betroffen.“

