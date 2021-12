BVV am Mittwoch: AfD-Fraktion gegen 2G-Regel

Am Mittwoch (15. Dezember) kommt die BVV Tempelhof-Schöneberg wieder in der Sporthalle am Sachsendamm in Schöneberg zusammen. Für Besucher gilt die 2Gplus-Regel.

Berlin. Am Mittwoch dieser Woche (15. Dezember) tagt die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) in Tempelhof-Schöneberg das dritte Mal in der neuen Legislaturperiode. Besucher müssen sich ab sofort auf strengere Hygieneregeln einstellen. An der Sitzung teilnehmen, darf am Mittwoch nur, wer geimpft oder genesen ist, zusätzlich muss ein tagesaktueller negativer Coronatest vorgelegt werden (2Gplus). Für die Bezirksverordneten selbst gilt jedoch nur eine Testpflicht. Für die strengere 2G- oder 2Gplus-Regel hat es in der BVV keine Mehrheit gegeben.

„Wir hätten gern mindestens unter 2G getagt“, sagt BVV-Vorsteher Stefan Böltes (SPD). „Schließlich haben wir eine Vorbildfunktion.“ Unter diesen Umständen hätten auch die Bezirksverordneten nur teilnehmen können, wenn sie geimpft oder genesen sind. Im Falle von 2Gplus wäre darüber hinaus ein aktueller Coronatest nötig gewesen. Die allermeisten Fraktionen unterstützten dies, sagt Böltes. Eine Fraktion hätte jedoch auf die 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) bestanden. Auf Nachfrage stellt sich heraus: In der AfD-Fraktion lehnt man die 2G- und 2Gplus-Regel ab, wie der Fraktionsvorsitzende Karsten Franck mitteilt.

Karsten Franck (AfD): Coronatest reicht aus

„Bei einem Mitglied unserer Fraktion fehlt der vollständige Impfschutz, also die zweite Impfung“, so Franck. Er konnte am Dienstag, einen Tag vor der BVV, nicht sagen, ob die zweite Impfung seines Parteikollegen bereits erfolgt ist. Um sicherzugehen, dass die AfD-Fraktion in voller Stärke an der BVV teilnehmen könne und niemand ausgeschlossen werde, habe man gegen die 2G-Regel gestimmt. Das allein ist aber nicht der Grund dafür, warum die AfD die strengeren Regeln ablehnt. Auch wenn alle Fraktionsmitglieder geimpft seien, wolle man weiter an 3G festhalten, sagt Franck. „Einen negativen Test vorzulegen, reicht vollkommen aus.“ In seiner Fraktion beharre man auf einer Impffreiwilligkeit, wolle also niemanden durch eventuellen Ausschluss von Sitzungen zu einer Impfung drängen.

Unter welchem Hygienekonzept die BVV zusammentritt, darüber kann das Bezirksgremium recht frei entscheiden. Die Sars-Cov-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 3. Dezember gestattet den Berliner Bezirksverordnetenversammlungen dies. Im §12 Absatz 2 der Verordnung heißt es: „Für Veranstaltungen, einschließlich Sitzungen, (...) der Bezirksverordnetenversammlungen, ihrer Fraktionen und Ausschüsse (...) regeln die jeweiligen Institutionen die Schutz- und Hygienemaßnahmen in eigener Verantwortung.“ Diese Regelung gilt unter anderem auch für den Senat und den Bundestag.

Fraktionen sollen eigentlich bald wieder im Rathaus Schöneberg tagen

Eine Zweidrittelmehrheit würde laut Böltes zwar ausreichen, um jede Regelung durchzusetzen. Die Fraktionen sollten jedoch möglichst im Konsens entscheiden. Und den gebe es derzeit nicht. Dabei wollte man die BVV eigentlich längst wieder an den angestammten Platz, ins Rathaus Schöneberg, zurückverlegen. Der BVV-Saal wäre allerdings deutlich zu klein, um Abstände einzuhalten.

Jedoch könnte laut Böltes bald der nahezu fertig sanierte Willy-Brandt-Saal im Rathaus als Tagungsort bereitstehen. Dann müssten jedoch eventuell die ganze Zeit über Gesichtsmasken getragen werden. 2G oder 2Gplus sei dann ein Muss. Die Öffentlichkeit, die zwingend bei solchen Sitzungen gegeben sein muss, könnte die Sitzung per Live-Schalte vom BVV-Saal aus begleiten. So zumindest die Theorie. „Bisher haben wir noch keine adäquate Lösung für Sitzungen mit Öffentlichkeit gefunden“, sagt Böltes.

Zuschauer müssen sich vorab testen lassen

Die 55 Bezirksverordneten sowie das sechsköpfige Bezirksamt plus Mitarbeiter und noch dazu Besucher coronakonform an einem Ort unterzubringen, ermögliche bislang nur die Sporthalle am Sachsendamm 12 in Schöneberg, die auch für die Dezember-Sitzung am Mittwoch wieder genutzt wird. Diese anzumieten, werde aber auf Dauer zu teuer, so Böltes. Außerdem müssten Vereine und Co. in dieser Zeit auf die Nutzung der Halle verzichten.

Für die bevorstehende Sitzung soll es für die BVV-Mitglieder vor Ort die Möglichkeit geben, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Ob noch kurzfristig ein Test-Team gewonnen werde kann oder Selbsttests bereitgestellt werden, war am Dienstag noch unklar. Zuschauer müssen sich vorab selbst um ihren Test bemühen und in der Sporthalle einen Nachweis über das Negativ-Ergebnis vorlegen. Die Maskenpflicht in der Halle entfällt, solange der nötige Abstand von mindestens 1,5 Meter zwischen Personen gewährleistet werden kann.

Für die kommenden Sitzungen will er das Stimmungsbild über das Hygienekonzept in den Fraktionen erneut abfragen, sagt Stefan Böltes. Klar sei nur, dass solange laut Corona-Verordnung in Präsenz getagt werden darf, es keine digitale BVV-Sitzung mehr geben wird.

Die Tagesordnung der Dezember-BVV ist auf der Internetseite des Bezirksamts unter www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg zu finden.