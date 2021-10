Bahnhof Südkreuz: LED-Begrenzung wird ab kommendem Jahr getestet

Eine LED-Bahnsteigbegrenzung leuchtet bei einem Test am Bahnhof Südkreuz an einem S-Bahnsteig grün.

Berlin. Die Deutsche Bahn will am Berliner Bahnhof Südkreuz eine Bahnsteig-Begrenzung aus LED-Bausteinen testen. Die Bauarbeiten dafür sollen in diesen Tagen beginnen, wie ein Sprecher mitteilte. Bis Anfang kommenden Jahres sollen die Leucht-Elemente an der Bahnsteigkante installiert sein.

"Die leuchtende Bahnsteigkante soll unseren Reisenden helfen, sich schneller und besser zu orientieren", teilte der Chef der Bahn-Tochter DB Station & Service, Bernd Koch, mit.

So sollen die LED-Leuchten etwa über grüne und rote Farben anzeigen, ob ein Zug einfährt, oder dass die Fahrgäste einsteigen können. Blinkende Signale sollen wiederum warnen, wenn ein Zug durchfährt.