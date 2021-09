Jugendzentrum Potse: Knapp 8000 Euro Miete für "Zollgarage"

Für drei Jahre zieht die "Potse" in die "Zollgarage". Die monatliche Miete für das neue Domizil trägt der Bezirk Tempelhof-Schöneberg.

Am 20. September übergab das Jugendkollektiv „Potse“ die lange besetzt gehaltenen Räume offiziell an den Bezirk Tempelhof-Schöneberg.

Berlin. Vor zehn Tagen zogen die „Potse“-Mitglieder nach jahrelangem Streit mit dem Bezirk Tempelhof-Schöneberg aus ihren Räumen in Schöneberg aus. Zunächst für die kommenden drei Jahre kommt das selbstverwaltete Jugendkollektiv in der „Zollgarage“ unter. Wie schon für die Räume in der Potsdamer Straße 180 wird der Bezirk auch die Kosten für das neue Domizil auf dem Gelände des Flughafens Tempelhof übernehmen. Und das kostet: Die monatliche Miete beträgt 7756,20 Euro.

Das geht aus einer Anfrage des AfD-Abgeordneten Karsten Woldeit hervor. Zusätzlich trägt der Bezirk die Mietsicherheit in Höhe von 16.513,20 Euro sowie die Kosten für den Umzug. Dafür werden laut Antwort des Bezirksamts noch einmal 2650 Euro fällig. Hinzukommen noch die Kosten für eine denkmalschutzgerechte Sanierung, für die jedoch das Land Berlin aufkommen muss.

Laut Bezirksjugendstadtrat Oliver Schworck (SPD) sei der Mietpreis durchaus fair. „Für 500 Quadratmeter Fläche ist das nicht viel.“ In den alten Räumen in der Potsdamer Straße 180 habe man deutlich mehr pro Quadratmeter bezahlt, sagt Schworck. Für insgesamt 800 Quadratmeter sei doppelt so viel Miete angefallen.

Hinzukommen allerdings noch Kosten für die Räume in der Potsdamer Straße 134, die vor allem das befreundete Kollektiv Drugstore nutzen wird, sich derzeit aber noch immer noch im Umbau befinden. Dafür fallen zusätzlich etwas mehr als 5200 Euro monatlich an.

Bezirk klagte gegen Besetzung durch Potse

Seit 2019 hatten Mitglieder des Jugendzentrums die Räume in der Potsdamer Straße in Schöneberg besetzt gehalten. Der Vermieter hatte den Mietvertrag nach Jahrzehnten nicht mehr verlängert. Das wollten die Jugendlichen jedoch nicht akzeptieren und wehrten sich mit der Besetzung gegen ihre Verdrängung.

Der Bezirk hatte daraufhin vor dem Berliner Landgericht geklagt und gewonnen. Damit stand einer Räumung des Hauses rechtlich nichts mehr im Weg. Doch der Bezirk wollte Bilder wie sie bei Räumungen anderer linker Projekte entstanden, wie etwa der Rigaer 94 in Friedrichshain, vermeiden und gewährte den Jugendlichen nach Zahlung einer Sicherheitsleistung Aufschub. Auch weil sich inzwischen abzeichnete, dass die Zollgarage als neue Bleibe infrage kommt.

Am 20. September dann zogen die Mitglieder freiwillig aus und übergaben den Schlüssel für die Potsdamer Straße offiziell an den Bezirk.