Kabinentrakt der Sportanlage „Halker Zeile“ wird saniert

Berlin. Der Kabinentrakt der Sportanlage Halker Zeile in Lichtenrade wird derzeit saniert, die Duschen und Umkleiden sind seit Jahren marode. Wie nun aus dem Bezirksamt zu vernehmen war, sollen die Arbeiten im ersten Quartal 2022 beendet werden. Die Sanierung soll jedoch nur ein Provisorium darstellen, bis die beiden neuen Typensporthallen gebaut worden sind. Die braucht Lichtenrade, wie viele andere Ortsteile Berlins, dringend.

Wann diese Sporthallen kommen, ist aber derzeit noch ungewiss. Deshalb wird der Kabinentrakt so hergerichtet, dass er für die kommenden Jahre wieder nutzbar ist, erklärte Bezirksstadtrat Oliver Schworck (SPD) auf Nachfrage. Die Duschen werden derzeit zu Umkleiden, neue Duschen finden in einem Anbau Platz.

Schworck: Kabinen „Halker Zeile“ in „beklagenswertem Zustand“

Die Kabinen seien in einem „beklagenswerten Zustand“, so Schworck. „Der Kabinentrakt befindet sich seit 20 Jahren in der Investitionsplanung, es wurde aber nie angefangen zu bauen.“ Mehrere Schulen und Vereine nutzen die Sportanlage an der Halker Zeile derzeit.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Um die beiden Sporthallen zu errichten, müsse der Kabinentrakt und eine der kleineren Hallen auf dem Gelände in jedem Fall abgerissen werden, sagt Schworck. Darum habe man genau überlegt, wie viel man noch hineinstecke.

Anfang der Woche sah sich Schworck dazu veranlasst, eine Richtigstellung vorzunehmen. Anders als die beiden CDU-Politiker Jan-Marco Luczak und Christian Zander behaupteten, habe er keineswegs verkündet, die Sanierung sei „abgeblasen“. „Dergleichen habe ich nicht gesagt. Im Übrigen ist für diese Baumaßnahme der Baustadtrat zuständig“, teilte Schworck daraufhin in einer Stellungnahme mit.