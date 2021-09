In dem Mietshaus an der Bülow- Ecke Frobenstraße in Berlin-Schöneberg suchen Obdachlose regelmäßig Zuflucht. Die Mieter sind überfordert.

