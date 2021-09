Lokhalle im Naturpark Schöneberger Südgelände wird saniert

Berlin. Seit 2015 dürfen Besucher die Lokhalle im Naturpark Schöneberger Südgelände nicht mehr betreten. Der zunehmende Verfall der Halle stellt eine Gefahr dar. Zuvor waren wenigstens in einem Teilbereich Veranstaltungen möglich. Daran will man nun wieder anknüpfen und die denkmalgeschützte Halle sanieren. Derzeit finden erste vorbereitende Maßnahmen statt.

Das bedeutet unter anderem, dass die Theatergruppe „Shakespeare Company“, die seit Jahren auf einer Freilichtbühne am Wasserturm ihre Stücke zeigt, umziehen musste. Zu dicht befindet sich das Areal an der 5000 Quadratmeter großen Lokhalle. Eine neue Spielstätte ist aber schon gefunden. In die Open-Air-Saison 2022 wird das Ensemble auf dem Grundstück des nahe gelegenen Sommerbades am Insulaner in Steglitz starten.

Zunächst soll Ausmaß der Schäden überprüft werden

Zu den vorbereitenden Maßnahmen zählen unter anderem Baugrunduntersuchungen, die im Herbst beginnen sollen. „Zudem sollen Bereiche der Gebäudemauer geöffnet und Teile der Stahlkonstruktion freigelegt werden, um deren Beschädigungsgrad beziehungsweise dessen Verbindungen für die Sanierung bewerten zu können“, schreibt Grün Berlin in einer Mitteilung. Das landeseigene Unternehmen ist für die Nutzung und Weiterentwicklung des Naturparks zuständig.

Mit den Sanierungsarbeiten soll bis 2025 aus den beiden Hallenschiffen wieder ein Ort für Veranstaltungen werden. Platz für Ateliers finden sich nach Fertigstellung dort ebenfalls. Insgesamt werden zehn Millionen Euro investiert.