Einwohnerantrag gegen wegfallende Parkplätze eingereicht

Berlin. Um die für den geplanten Fahrradwegbau am Tempelhofer Damm wegfallenden Parkplätze zu erhalten, war die Bürgerinitiative „Tempelhofer Damm für alle!“ in den vergangenen fünf Monaten auf Unterstützersuche gegangen. An einer Unterschriftensammlung beteiligten sich 1590 Menschen, wie die Initiative mitteilte. Damit ist die Grundlage für einen Einwohnerantrag geschaffen, über den die nach der Wahl am Sonntag neu zusammengesetzte Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Tempelhof-Schöneberg wird entscheiden müssen.

Gefordert wird nicht nur der Erhalt der 300 Parkplätze, sondern auch, auf die Parkraumbewirtschaftung in den Gebieten um den Tempelhofer Damm zu verzichten. „Wenn die Parkplätze bleiben, werden auch die Parkzonen unnötig“, meint Malte Krause von der Initiative. Kritik an den wegfallenden Parkplätzen war in der Vergangenheit auch von AfD- und CDU-Fraktion in der BVV gekommen.

Fehlende Parkplätze würden zu Umsatzeinbrüchen am Te-Damm führen

Laut Einschätzung der Mitglieder der Initiative führen weniger Parkplätze am Te-Damm unmittelbar zu Umsatzrückgängen und letztlich Geschäftsschließungen. Der Parkplatzsuchverkehr würde steigen – und somit auch Stau und Frust.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Schon lange plant der Bezirk einen beidseitigen, geschützten Fahrradweg am Tempelhofer Damm. Um den Schutzstreifen zwischen S+U-Bahnhof Alt-Tempelhof und Ullsteinstraße anzulegen, sollen die Parkflächen genutzt werden. Was das konkret bedeutet, zeigt die noch bis 7. Oktober dauernde Baumaßnahme der BVG an der U-Bahn-Linie U6. Die Linie ist dort im Süden unterbrochen. Der Schienenersatzverkehr mit Bussen fährt auf einer eigens dafür angelegten Busspur, die auch Fahrradfahrer nutzen dürfen. Auch dafür werden die Parkplätze genutzt. Gleich nach Beendigung der Bauarbeiten soll laut Bezirk der Fahrradweg angelegt werden.

Die Initiative fordert mit ihrem Einwohnerantrag nun also die gesamte Neuplanung des Straßenumbaus am Tempelhofer Damm.